Словенец Роглич выиграл 5-й этап – «разделку» на «Туре Романдии», австралиец Порт победил в общем зачете (+Видео)

Вчера, 30 апреля, в Швейцарии завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Романдии».



Заключительный, пятый этап – индивидуальную гонку с раздельным стартом выиграл словенец Примож Роглич (LottoNl-Jumbo), проехав 17,88 км за 24 минуты 58 секунд. Вторым стал австралиец Ричи Порт (ВМС), проиграв победителю 8 секунд, третьим – американец Тиджей ван Гардерен (ВМС) – + 0.34.



Победителем многодневки в общем зачете стал Ричи Порт. Второе место занял британец Саймон Йейтс (Orica-Scott) - +0.21. Тройку призеров замкнул Примож Роглич - +0.26.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур Романдии». Швейцария, 30 апреля

Пятый этап. Лозанна. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 17,88 км

1. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 24.58

2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – отставание 0.08

3. Тиджей ван Гардерен (США, ВМС) – + 0.34



Итоговая классификация (после пролога и пяти этапов)

1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 17:16.00

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +0.21

3. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) - +0.26

Вчера, 30 апреля, в Швейцарии завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Романдии».Заключительный, пятый этап – индивидуальную гонку с раздельным стартом выиграл словенец Примож Роглич (LottoNl-Jumbo), проехав 17,88 км за 24 минуты 58 секунд. Вторым стал австралиец Ричи Порт (ВМС), проиграв победителю 8 секунд, третьим – американец Тиджей ван Гардерен (ВМС) – + 0.34.Победителем многодневки в общем зачете стал Ричи Порт. Второе место занял британец Саймон Йейтс (Orica-Scott) - +0.21. Тройку призеров замкнул Примож Роглич - +0.26.Пятый этап. Лозанна. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 17,88 км1. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 24.582. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – отставание 0.083. Тиджей ван Гардерен (США, ВМС) – + 0.341. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 17:16.002. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +0.213. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) - +0.26