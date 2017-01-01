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Словенец Роглич выиграл 5-й этап – «разделку» на «Туре Романдии», австралиец Порт победил в общем зачете (+Видео)

Велошоссе. «Тур Романдии». Ричи Порт (Австралия, ВМС)

Вчера, 30 апреля, в Швейцарии завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Романдии».

Заключительный, пятый этап – индивидуальную гонку с раздельным стартом выиграл словенец Примож Роглич (LottoNl-Jumbo), проехав 17,88 км за 24 минуты 58 секунд. Вторым стал австралиец Ричи Порт (ВМС), проиграв победителю 8 секунд, третьим – американец  Тиджей ван Гардерен (ВМС) – + 0.34.

Победителем многодневки в общем зачете стал Ричи Порт. Второе место занял британец Саймон Йейтс (Orica-Scott) - +0.21. Тройку призеров замкнул Примож Роглич  - +0.26.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур Романдии». Швейцария, 30 апреля
Пятый этап. Лозанна. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 17,88 км
1. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 24.58
2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – отставание 0.08
3. Тиджей ван Гардерен (США, ВМС) – + 0.34

Итоговая классификация (после пролога и пяти этапов)
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 17:16.00
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +0.21
3. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) - +0.26
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