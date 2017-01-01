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Британец Йетц победил на 4-м этапе велогонки «Тур Романдии» (+Видео)

Британец Йетц победил на 4-м этапе велогонки «Тур Романдии»

В Швейцарии на многодневной велогонка Мирового тура – «Тур Романдии» прошел четвертый этап.

Победил британский велогонщик  Саймон Йетц (Orica-Scott), проехав горный маршрут протяженностью 163,5 км за 4 часа 10 минут 3 секунды. Вторым стал австралиец Ричи Порт (ВМС) со временем победителя, третьим – немец Эмануэль Бухманн (-Hansgrohe) с отставанием в полминуты.
Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana не стартовал.

Британец Саймон Йетц (Orica-Scott) вышел в лидеры общего зачета многодневки и опережает на 19 секунд австралийца Ричи Порта (ВМС), на 38 – немца Эмануэля Бухманна (Bora-Hansgrohe).

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Романдии». Швейцария, 29 апреля
Четвертый этап. Домдидье – Лейсин. 163,5 км
1. Саймон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 4:10.03
2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – то же время
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.30
4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +0.43
5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) –+ 0,52
6. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)

Андрей Гривко (Украина, Astana) – не стартовал

Общий зачет (после четырех этапов)
1. Симон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 16:50.35
2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.19
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – + 0.38
4. Фабио Феллине (Италия, Trek – Segafredo) – +0.44
5. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +0.52
6. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) - +0.53

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