Британец Йетц победил на 4-м этапе велогонки «Тур Романдии» (+Видео)

В Швейцарии на многодневной велогонка Мирового тура – «Тур Романдии» прошел четвертый этап.



Победил британский велогонщик Саймон Йетц (Orica-Scott), проехав горный маршрут протяженностью 163,5 км за 4 часа 10 минут 3 секунды. Вторым стал австралиец Ричи Порт (ВМС) со временем победителя, третьим – немец Эмануэль Бухманн (-Hansgrohe) с отставанием в полминуты.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana не стартовал.



Британец Саймон Йетц (Orica-Scott) вышел в лидеры общего зачета многодневки и опережает на 19 секунд австралийца Ричи Порта (ВМС), на 38 – немца Эмануэля Бухманна (Bora-Hansgrohe).



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Романдии». Швейцария, 29 апреля

Четвертый этап. Домдидье – Лейсин. 163,5 км

1. Саймон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 4:10.03

2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – то же время

3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.30

4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +0.43

5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) –+ 0,52

6. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)

…

Андрей Гривко (Украина, Astana) – не стартовал



Общий зачет (после четырех этапов)

1. Симон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 16:50.35

2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.19

3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – + 0.38

4. Фабио Феллине (Италия, Trek – Segafredo) – +0.44

5. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +0.52

6. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) - +0.53

В Швейцарии на многодневной велогонка Мирового тура – «Тур Романдии» прошел четвертый этап.Победил британский велогонщик Саймон Йетц (Orica-Scott), проехав горный маршрут протяженностью 163,5 км за 4 часа 10 минут 3 секунды. Вторым стал австралиец Ричи Порт (ВМС) со временем победителя, третьим – немец Эмануэль Бухманн (-Hansgrohe) с отставанием в полминуты.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana не стартовал.Британец Саймон Йетц (Orica-Scott) вышел в лидеры общего зачета многодневки и опережает на 19 секунд австралийца Ричи Порта (ВМС), на 38 – немца Эмануэля Бухманна (Bora-Hansgrohe).1. Саймон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 4:10.032. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – то же время3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.304. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +0.435. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) –+ 0,526. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)Андрей Гривко (Украина, Astana) – не стартовал1. Симон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 16:50.352. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.193. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – + 0.384. Фабио Феллине (Италия, Trek – Segafredo) – +0.445. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +0.52