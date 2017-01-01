Итальянец Вивиани выиграл третий этап велогонки «Тур Романдии»; Гривко – 127-й (+Видео)

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Романдии». Швейцария, 28 апреля

В Швейцарии на многодневной велогонка Мирового тура – «Тур Романдии» прошел третий этап.Победил итальянский велогонщик Фабио Феллине (Trek-Segafredo), проехав 187 км за 4 часа 27 минут 42 секунды. Вторым стал его соотечественник Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida), третьим – немец Максимилиан Шахман ( Quick-Step Floors).Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana финишировал 127-м, проиграв победителю 7 минут 42 секунды.Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Фабио Феллине (Trek-Segafredo) и по-прежнему опережает на 8 секунд немца Максимилиана Шахмана (Quick-Step Floors) и испанца Хесуса Эрраду (Movistar).Андрей Гривко потерял десять позиций и опустился на 126-е место с отставанием в 20 минут 27 секунд.1. Элиа Вивиани (Италия, Sky) – 4:27.422. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain-Merida) – то же время3. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors)127. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +7.421. Фабио Феллине (Италия, Trek-Segafredo) – 12:40,242. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) - +0.083. Хесус Эррада (Испания, Movistar) – то же отставание126. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +20.27