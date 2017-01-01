Андрей Гривко: Это смешно, что UCI не наказал Киттеля после инцидента на «Туре Дубая»

Украинский гонщик «Астаны» Андрей Гривко прокомментировал решение Международного союза велосипедистов (UCI) отстранить его за инцидент во время третьего этапа «Тура Дубая».Напомним, что Гривко ударил немца Марселя Киттеля в лицо, после чего был снят с гонки. Отстранение вступит в силу с 1 мая и закончится 14 июня 2017 года.«Это выбор UCI, я вернусь через 45 дней, но ничего хорошего или приятного нет в том, что наказали только меня, а не Киттеля, - приводит слова Гривко Cycling News. - Он и правда ехал очень опасно. Это смешно. Как минимум, они должны были открыть дело, чтобы проверить, регулярно ли он едет, чересчур «борясь за свою позицию».Моя реакция была непроизвольной. Это была реакция на действия Киттеля, защита от падения. Все спринтеры должны быть осторожны в борьбе за позицию. И я повторю, UCI должен что-то предпринять. Он первым совершил ошибку, я лишь отреагировал. Хочу, чтобы в пелотоне было больше уважения».