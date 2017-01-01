Андрей Гривко: Это смешно, что UCI не наказал Киттеля после инцидента на «Туре Дубая»

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20:41 Барселона. Маррей и Тим поспорят за место в финале 170 | Теннис
20:04 Штутгарт. Шарапова и Младенович встретятся в полуфинале 192 | Теннис
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