Андрей Гривко – второй на 2-м этапе велогонки «Тур Романдии» (+Видео)

В Швейцарии на многодневной велогонка Мирового тура – «Тур Романдии» прошел второй этап.



Победил швейцарский велогонщик Штефан Кюнг (ВМС), проехав дистанцию протяженностью 136,5 км за 3 часа 33 минуты 15 секунд. Вторым со временем победителя финишировал украинец Андрей Гривко, представляющий казахстанскую команду «Астана». Тройку призеров замкнул итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) с отставанием в 20 секунд.



Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Фабио Феллине (Trek-Segafredo) и опережает на 8 секунд немца Максимилиана Шахмана (Quick-Step Floors) и испанца Хесуса Эрраду (Movistar).

Андрей Гривко поднялся со 122-го места на 116-е и проигрывает лидеру 12 минут 52 секунды.



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Романдии». Швейцария, 27 апреля

Второй этап. Шампери – Булле. 136,5 км

1. Штефан Кюнг (Швейцария, ВМС) – 3:33.15

2. Андрей Гривко (Украина, Astana) – то же время

3. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain-Merida) – отставание 0.20



Общий зачет (после пролога и двух этапов)

1. Фабио Феллине (Италия, Trek-Segafredo) – 8:12.42

2. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – + 0.08

3. Хесус Эррада (Испания, Movistar – то же отставание

…

116. Андрей Гривко (Украина, Astana) – +12.52

В Швейцарии на многодневной велогонка Мирового тура – «Тур Романдии» прошел второй этап.Победил швейцарский велогонщик Штефан Кюнг (ВМС), проехав дистанцию протяженностью 136,5 км за 3 часа 33 минуты 15 секунд. Вторым со временем победителя финишировал украинец, представляющий казахстанскую команду «Астана». Тройку призеров замкнул итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) с отставанием в 20 секунд.Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Фабио Феллине (Trek-Segafredo) и опережает на 8 секунд немца Максимилиана Шахмана (Quick-Step Floors) и испанца Хесуса Эрраду (Movistar).Андрей Гривко поднялся со 122-го места на 116-е и проигрывает лидеру 12 минут 52 секунды.1. Штефан Кюнг (Швейцария, ВМС) – 3:33.153. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain-Merida) – отставание 0.201. Фабио Феллине (Италия, Trek-Segafredo) – 8:12.422. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – + 0.083. Хесус Эррада (Испания, Movistar – то же отставание116. Андрей Гривко (Украина, Astana) – +12.52