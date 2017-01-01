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Андрей Гривко – второй на 2-м этапе велогонки «Тур Романдии» (+Видео)

Андрей Гривко – второй на 2-м этапе велогонки «Тур Романдии» (+Видео)

В Швейцарии на многодневной велогонка Мирового тура – «Тур Романдии» прошел второй этап.

Победил швейцарский велогонщик Штефан Кюнг (ВМС), проехав дистанцию протяженностью 136,5 км за 3 часа 33 минуты 15 секунд. Вторым со временем победителя финишировал украинец Андрей Гривко, представляющий казахстанскую команду «Астана». Тройку призеров замкнул итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) с отставанием в 20 секунд.

Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Фабио Феллине (Trek-Segafredo) и опережает на 8 секунд немца Максимилиана Шахмана (Quick-Step Floors) и испанца Хесуса Эрраду (Movistar).
Андрей Гривко поднялся со 122-го места на 116-е и проигрывает лидеру 12 минут 52 секунды.

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Романдии». Швейцария, 27 апреля
Второй этап. Шампери – Булле. 136,5 км
1. Штефан Кюнг (Швейцария, ВМС) – 3:33.15
2. Андрей Гривко (Украина, Astana) – то же время
3. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain-Merida) – отставание 0.20

Общий зачет (после пролога и двух этапов)
1. Фабио Феллине (Италия, Trek-Segafredo) – 8:12.42
2. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – + 0.08
3. Хесус Эррада (Испания, Movistar – то же отставание

116. Андрей Гривко (Украина, Astana) – +12.52
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