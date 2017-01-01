Итальянец Феллине выиграл пролог на велогонке «Тур Романдии»; Гривко – 115-й

Сегодня в Швейцарии стартовала ежегодная шоссейная многодневная велогонка «Тур Романдии» по дорогам западного франкоговорящего региона Швейцарии. Пролог - индивидуальную гонку с раздельным стартом на 4,8 км выиграл итальянский гонщик Фабио Феллине (Trek – Segafredo), проехав дистанцию за 5 минут 57 секунд. Второе место занял британец Алекс Даусетт (Movistar), проиграв победителю 2 секунды. Тройку призеров замкнул австралиец Александр Эдмондсон (ORICA-Scott) с отставанием в 7 секунд.



Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana финишировал 115-м, проиграв победителю 35 секунд.



Велошоссе. «Тур Романдии». Швейцария. 25 апреля

Пролог. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 4,8 км

1. Фабио Феллине (Италия, Trek – Segafredo) – 5.57

2. Алекс Даусетт (Великобритания, Movistar) – оставание 0.02

3. Александр Эдмондсон (Австралия, ORICA-Scott) – +0.07

…

115. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +0.35



Сегодня в Швейцарии стартовала ежегодная шоссейная многодневная велогонка «Тур Романдии» по дорогам западного франкоговорящего региона Швейцарии. Пролог - индивидуальную гонку с раздельным стартом на 4,8 км выиграл итальянский гонщик Фабио Феллине (Trek – Segafredo), проехав дистанцию за 5 минут 57 секунд. Второе место занял британец Алекс Даусетт (Movistar), проиграв победителю 2 секунды. Тройку призеров замкнул австралиец Александр Эдмондсон (ORICA-Scott) с отставанием в 7 секунд.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana финишировал 115-м, проиграв победителю 35 секунд.1. Фабио Феллине (Италия, Trek – Segafredo) – 5.572. Алекс Даусетт (Великобритания, Movistar) – оставание 0.023. Александр Эдмондсон (Австралия, ORICA-Scott) – +0.07115. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +0.35