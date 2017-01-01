На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Вальверде – победитель велогонки «Флеш Валонь»; Гривко – 136-й

Вальверде – победитель велогонки «Флеш Валонь»; Гривко – 136-й

Сегодня, 19 апреля в Бельгии состоялась 81-я по счету однодневная классическая шоссейная велогонка Мирового тура «Флеш Валонь», которая проходила по  дорогам бельгийского региона Валлония.

В пятый раз и четвертый подряд победу праздновал 36-летний испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar, проехав дистанцию протяженностью 204,5 км за 5 часов, 15 минут 37 секунд. Вторым стал ирландец Даниэль Мартин (Quick-Step Floors) с отставанием в 1 секунду, третьим – бельгиец Дилан Тюнс (BMC) с тем же отставанием.

Украинский велогонщик Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 136-м, проиграв победителю 7 минут 14 секунд.

В гонке принимали участие 200 спортсменов, из которых не финишировали 34.

Велошоссе. Мировой тур. «Флеш Валонь». Бельгия. 19 апреля
Бинч – Мюр де Уи. 204,5 км.
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 5:15.37
2. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – отставание 0.01
3. Дилан Тюнс (Бельгия, BMC) – то же отставание
4. Серхио Луис Энао Монтойа (Колумбия, Sky)
5. Михаэль Альбасини (Швейцария, Orica-Scott)
6. Уоррен Барджейл (Франция, Sunweb )
7. Михал Квятковски (Польша, Sky)
8. Руди Молард (Франция, FDJ)
9. Дэвид Гауду (Франция, FDJ)
10. Диего Улисси (Италия, )  

136. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +7.14
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков»
Испанец Вальверде выиграл велогонку «Вуэльта Каталонии»
Словак Саган победил на втором этапе «Тур де Франс»; Гривко – 92-й
Испанец Вальверде выиграл велогонку «Флеш Валлонь»; Гривко - 45-й
Испанец Вальверде выиграл велогонку «Льеж – Бастонь – Льеж»; Гривко – 90-й
Испанец Вальверде выиграл велогонку «Флеш Валонь»; Гривко – 79-й
Вальверде выиграл велогонку «Флешь Валлонь»; Гривко - 79-й
Даниэль Мартин выиграл велогоку «Льеж – Бастонь – Льеж»; Андрей Гривко – 62-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Вальверде – победитель велогонки «Флеш Валонь»; Гривко – 136-й
Россиянин Дмитриев – чемпион мира в спринте по велотреку; Винокуров - десятый
Малазиец Аван – чемпион мира по велотреку в кейрине; Винокуров - девятый
Итальянка Барбьери – чемпионка мира в скрэтче; Клименко – 11-я
Девять спортсменов представят Украину на чемпионате мира по велотреку

Последние новости спорта

18:40 Монте-Карло. Надаль приступил к защите титула с победы над Эдмундом 250 | Теннис

18:26 Вальверде – победитель велогонки «Флеш Валонь»; Гривко – 136-й 228 | Велоспорт

17:40 Джошуа: В спаррингах с Кличко я учился защищаться 234 | Бокс

16:53 Игорь Жданов: Дворец спорта готов к ЧМ по хоккею-2017 в дивизионе 1А 203 | Хоккей

15:59 Маррей стартовал с победы над Жилем Мюллером на «Мастерсе» в Монте-Карло 208 | Теннис

15:34 Марина Ильинская – вице-чемпионка Европы по бадминтону среди юниоров 245 | Игровые виды спорта / Главные новости спорта

15:03 Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги Абрамовой 241 | Биатлон / Главные новости спорта

14:44 Фьюри: Мне не нужно тренироваться, чтобы побить штангиста Джошуа 250 | Бокс

14:30 Монте-Карло. Карреньо-Буста стал соперником Джоковича по 1/8 финала 186 | Теннис

14:16 Монте-Карло. Бердых в трех сетах одолел Хааса на пути в 1/8 финала 177 | Теннис

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)





Топ-новости недели

Марина Ильинская – вице-чемпионка Европы по бадминтону среди юниоров
Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги Абрамовой
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бахрейна
Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Монте-Карло
Олег Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы в Румынии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (285)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги