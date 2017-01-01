Вальверде – победитель велогонки «Флеш Валонь»; Гривко – 136-й

Велошоссе. Мировой тур. «Флеш Валонь». Бельгия. 19 апреля

Сегодня, 19 апреля в Бельгии состоялась 81-я по счету однодневная классическая шоссейная велогонка Мирового тура «Флеш Валонь», которая проходила по дорогам бельгийского региона Валлония.В пятый раз и четвертый подряд победу праздновал 36-летний испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar, проехав дистанцию протяженностью 204,5 км за 5 часов, 15 минут 37 секунд. Вторым стал ирландец Даниэль Мартин (Quick-Step Floors) с отставанием в 1 секунду, третьим – бельгиец Дилан Тюнс (BMC) с тем же отставанием.Украинский велогонщик Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 136-м, проиграв победителю 7 минут 14 секунд.В гонке принимали участие 200 спортсменов, из которых не финишировали 34.1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 5:15.372. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – отставание 0.013. Дилан Тюнс (Бельгия, BMC) – то же отставание4. Серхио Луис Энао Монтойа (Колумбия, Sky)5. Михаэль Альбасини (Швейцария, Orica-Scott)6. Уоррен Барджейл (Франция, Sunweb )7. Михал Квятковски (Польша, Sky)8. Руди Молард (Франция, FDJ)9. Дэвид Гауду (Франция, FDJ)10. Диего Улисси (Италия, )136. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +7.14