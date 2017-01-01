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Малазиец Аван – чемпион мира по велотреку в кейрине; Винокуров - девятый
Мод Азизулхасни Аван (Малайзия)Сегодня, 13 апреля, в Гонконге прошел второй день чемпионат мира по велоспорту на треке. Было разыграно четыре комплекта медалей . Украинцы призовых мест не заняли.

Андрей Винокуров был девятым в кейрине. Золото завоевал малазиец Мод Азизулхасни Аван, серебряным призером стал Фабиан Фернандо Пуэрта Запата из Колумбии, бронза в активе чеха Томаша Бабека.

Тарас Шевчук занял 22-е место в скрэтче. Чемпионом мира стал поляк Адриан Теклинский. В борьбе за серебро немец Лукас Лисс опередил британца Кристофера Латама.

В мужской командной гонке преследования на 4000 м первенствовали австралийцы. Серебро завоевали новозеландцы, бронзу – итальянцы.
Украинцы в этой дисциплине не представлены.

В женской  командной гонке преследования на 4000 м победили американки, опередив в финале австралиек. Бронза досталась спортсменкаи из Новой Зеландии.
Украинки в этой дисциплине не представлены.

После двух дней соревнований в медальной зачете первые австралийцы, завоевавшие 3 медали – 1 золотую и 2 серебряных, вторые – новозеландцы (1-1-1), третьи – итальянцы (1-0-1), четвертое место делят малазийцы, поляки, россияне и американцы, в активе которых по 1 золотой медали.

Велотрек. Чемпионат мира. Гонконг, 13 апреля
Мужчины. Кейрин.
1. Мод Азизулхасни Аван (Малайзия)
2. Фабиан Фернандо Пуэрта Запата (Колумбия)
3. Томаш Бабек (Чехия)

9. Андрей Винокуров (Украина)

Мужчины. Скрэтч. 15 км (60 кругов)
1. Адриан Теклинский (Польша)
2. Лукас Лисс (Германия)
3. Кристофер Латам (Великобритания)

22. Тарас Шевчук (Украина)

Мужчины. Командная гонка преследования. 4000 м
1. Австралия  – 3.51,503
2. Новая Зеландия  – 3.53,979
3. Италия  – 3.56,935

Женщины. Командная гонка преследования. 4000 м
1. США  – 4.19,413
2. Австралия  - 4.19,830
3. Новая Зеландия  – 4.21,778
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