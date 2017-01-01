Малазиец Аван – чемпион мира по велотреку в кейрине; Винокуров - девятый

Велотрек. Чемпионат мира. Гонконг, 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, в Гонконге прошел второй день чемпионат мира по велоспорту на треке. Было разыграно четыре комплекта медалей . Украинцы призовых мест не заняли.Андрей Винокуров был девятым в кейрине. Золото завоевал малазиец Мод Азизулхасни Аван, серебряным призером стал Фабиан Фернандо Пуэрта Запата из Колумбии, бронза в активе чеха Томаша Бабека.Тарас Шевчук занял 22-е место в скрэтче. Чемпионом мира стал поляк Адриан Теклинский. В борьбе за серебро немец Лукас Лисс опередил британца Кристофера Латама.В мужской командной гонке преследования на 4000 м первенствовали австралийцы. Серебро завоевали новозеландцы, бронзу – итальянцы.Украинцы в этой дисциплине не представлены.В женской командной гонке преследования на 4000 м победили американки, опередив в финале австралиек. Бронза досталась спортсменкаи из Новой Зеландии.Украинки в этой дисциплине не представлены.После двух дней соревнований в медальной зачете первые австралийцы, завоевавшие 3 медали – 1 золотую и 2 серебряных, вторые – новозеландцы (1-1-1), третьи – итальянцы (1-0-1), четвертое место делят малазийцы, поляки, россияне и американцы, в активе которых по 1 золотой медали.1. Мод Азизулхасни Аван (Малайзия)2. Фабиан Фернандо Пуэрта Запата (Колумбия)3. Томаш Бабек (Чехия)9. Андрей Винокуров (Украина)1. Адриан Теклинский (Польша)2. Лукас Лисс (Германия)3. Кристофер Латам (Великобритания)22. Тарас Шевчук (Украина)1. Австралия – 3.51,5032. Новая Зеландия – 3.53,9793. Италия – 3.56,9351. США – 4.19,4132. Австралия - 4.19,8303. Новая Зеландия – 4.21,778