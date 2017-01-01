Итальянка Барбьери – чемпионка мира в скрэтче; Клименко – 11-я

Соревнования завершатся 16 апреля.



Велотрек. Чемпионат мира. Гонконг. 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в Гонконге прошел первый день чемпионата мира по велоспорту на треке. За пять дней будет разыграно 20 комплектов наград (по 10 у мужчин и женщин).В первый день соревнований было разыграно три комплекта медалей.В женском скрэтче на 10 км золото завоевала итальянка Рэйчел Барбьери, опередив британку Элинор Баркер и бельгийку Жольен Д’Ор. Украинка Татьяна Клименко заняла 11-е место, среди 22-х участниц.В женском командном спринте титул чемпионок мира защитили россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, опередив в финале австралиек. Бронзу завоевали немки Мириам Велте и Кристина Фогель.В командном спринте среди мужчин золото завоевали новозеландцы, опередив в финале голландцев. В малом финале французы победили поляков.После первого дня соревнований в медальном зачете первое место делят Италия, Новая Зеландия и Россия, завоевавшие по одной золотой медали.1. Рэйчел Барбьери (Италия)2. Элинор Баркер (Великобритания)3. Жольен Д’Оре (Бельгия)11. Татьяна Клименко (Украина)1. Россия (Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва) – 32,5202. Австралия (Карли Маккалоч, Стефани Мортон) – 32,6493. Германия (Мириам Велте, Кристина Фогель) – 32,6091. Новая Зеландия (Эдвард Доукинс, Итан Митчелл, Сэм Уэбстер) – 44,0492. Голландия (Тео Бос, Джеффри Хугланд, Нильс вант Ховендал) – 44,3823. Франция (Бенжамин Эделин, Квентин Лафарж, Себастьен Вижье) – 43,536