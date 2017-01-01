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Итальянка Барбьери – чемпионка мира в скрэтче; Клименко – 11-я
Рэйчел Барбьери (Италия)Сегодня, 12 апреля, в Гонконге прошел первый день чемпионата мира по велоспорту на треке. За пять дней будет разыграно 20 комплектов наград (по 10 у мужчин и женщин).

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В первый день соревнований было разыграно три комплекта медалей.

В женском скрэтче на 10 км золото завоевала итальянка Рэйчел Барбьери, опередив британку Элинор Баркер и бельгийку Жольен Д’Ор.  Украинка Татьяна Клименко заняла 11-е место, среди 22-х участниц.

В женском командном спринте титул чемпионок мира защитили россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, опередив в финале австралиек. Бронзу завоевали немки Мириам Велте и Кристина Фогель.

В командном спринте среди мужчин золото завоевали новозеландцы, опередив в финале голландцев. В малом финале французы победили поляков.

После первого дня соревнований в медальном зачете первое место делят Италия, Новая Зеландия и Россия, завоевавшие по одной золотой медали.
 
Соревнования завершатся 16 апреля.

Велотрек. Чемпионат мира. Гонконг. 12 апреля
Женщины. Скрэтч. 10 км (40 кругов)
1. Рэйчел Барбьери (Италия)
2. Элинор Баркер (Великобритания)
3. Жольен Д’Оре (Бельгия)

11. Татьяна Клименко (Украина)

Женщины. Командный спринт.
1. Россия (Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва) – 32,520
 2. Австралия (Карли Маккалоч, Стефани Мортон) – 32,649
3. Германия (Мириам Велте, Кристина Фогель) – 32,609

Мужчины. Командный спринт.
1. Новая Зеландия (Эдвард Доукинс, Итан Митчелл, Сэм Уэбстер) – 44,049
 2. Голландия (Тео Бос, Джеффри Хугланд, Нильс вант Ховендал) – 44,382
3. Франция (Бенжамин Эделин, Квентин Лафарж, Себастьен Вижье) – 43,536
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