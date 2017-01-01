Девять спортсменов представят Украину на чемпионате мира по велотреку

12-16 апреля, в Гонконге пройдет чемпионат мира по велосипедному спорту на треке, сообщает НОК Украины.



На главном старте сезона украинская команда будет представлена своим сильнейшим составом - заявка нашей сборной насчитывает 9 спортсменов.



Состав сборной Украины:

Мужчины

Андрей Винокуров

Роман Гладыш

Виталий Гринив

Тарас Шевчук



Женщины

Любовь Басова

Татьяна Климченко

Оксана Клячина

Анна Нагорная

Елена Старикова

12-16 апреля, в Гонконге пройдет чемпионат мира по велосипедному спорту на треке, сообщает НОК Украины.На главном старте сезона украинская команда будет представлена своим сильнейшим составом - заявка нашей сборной насчитывает 9 спортсменов.Андрей ВинокуровРоман ГладышВиталий ГринивТарас ШевчукЛюбовь БасоваТатьяна КлимченкоОксана КлячинаАнна НагорнаяЕлена Старикова