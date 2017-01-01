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Девять спортсменов представят Украину на чемпионате мира по велотреку

Девять спортсменов представят Украину на чемпионате мира по велотреку

12-16 апреля, в Гонконге пройдет чемпионат мира по велосипедному спорту на треке, сообщает НОК Украины.

На главном старте сезона украинская команда будет представлена своим сильнейшим составом - заявка нашей сборной насчитывает 9 спортсменов.

Состав сборной Украины:
Мужчины
Андрей Винокуров
Роман Гладыш
Виталий Гринив
Тарас Шевчук

Женщины
Любовь Басова
Татьяна Климченко
Оксана Клячина
Анна Нагорная
Елена Старикова
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12 украинцев выступят на ЧМ по велотреку
 
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