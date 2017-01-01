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Бельгиец Ван Авермет выиграл престижную велогонку «Париж – Рубэ»

Бельгиец Ван Авермет выиграл престижную велогонку «Париж – Рубэ»

Сегодня, 9 апреля, во Франции состоялась престижная однодневная классическая велогонка Мирового тура – «Париж – Рубэ», которая прошла уже в 115-й раз. За свою сложность  гонка получила неофициальное название «Северный ад».

Победу праздновал бельгийский велогонщик бельгиец Грег ван Авермет (ВМС), проехав дистанцию в 257 км, из которых 55 км пришлось на брусчатку, за 5 часов 41 минуту 7 секунд. Вторым стал чех Зденек Штыбар (Quick-Step Floors), третьим - голландец Себастьен Лангевельд (Cannondale Drapac).

Велошоссе. Мировой тур.  «Париж – Рубэ». Франция, 9 апреля
Компьен – Рубэ. 257 км
1. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) – 5:41.07
2. Зденек Штыбар (Чехия, Quick-Step Floors) – то же время
3. Себастьян Лангевельд (Голландия, Cannondale-Drapac)
4. Джаспер Стайвен (Бельгия, Trek-Segafredo)
5. Джанни Москон (Италия, Sky)
6. Арно Демар (Фрация, FDJ)- отставание 0.06
7. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же отставание
8. Эдвард Тюнс (Бельгия, Trek-Segafredo)
9. Эдриен Петит (Франция, Direct Energie)
10. Джон Дегеколб (Германия, Trek-Segafredo)

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