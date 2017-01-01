Бельгиец Ван Авермет выиграл престижную велогонку «Париж – Рубэ»

Сегодня, 9 апреля, во Франции состоялась престижная однодневная классическая велогонка Мирового тура – «Париж – Рубэ», которая прошла уже в 115-й раз. За свою сложность гонка получила неофициальное название «Северный ад».
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