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Роглич выиграл «разделку», Валвьерде победил в общем зачете велогонки «Тур страны Басков»

Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar), Ион Исагирре (Bahrain-Merida)

В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» шестой, заключительный этап - индивидуальную гонку с раздельным стартом выиграл словенец Примош Роглич (LottoNL–Jumbo), проехав  27,7 км за 35 минут 58 секунд. Вторым финишировал испанец Алехандро Вальверде (Movistar) с отставанием в 9 секунд, Третьим – испанец Ион Исагирре (Bahrain-Merida) – +0.15

В общем зачете многодневки весь пьедестал заняли испанские велогонщики. Победу праздновал Алехандро Вальверде (Movistar), второе место занял прошлогодний победитель велогонки Альберто Контадор (Trek-Segafredo) – + 0.17. Тройку призеров замкнул  Ион Исагирре (Bahrain-Merida) – + 0.21

Велошоссе. Мировой тура «Тур страны басков». Испания, 8 апреля
Шестой этап. Эйбар. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 27,7 км
1. Примош Роглич (Словения, LottoNL–Jumbo) – 35.58
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – отставание 0.09
3. Ион Исагирре (Испания, Bahrain-Merida) – +0.15
4. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.23
5. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) –+0.34
6. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) –+ 0.41

Итоговая классификация (после шести этапов)
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 20:41.25
2. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – + 0.17
3. Ион Исагирре (Испания, Bahrain-Merida) – + 0.21
4. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – +0.44
5. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – +0.59
6. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – +1.19
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