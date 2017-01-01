Словенец Роглич победил на четвертом этапе велогонки «Тур страны Басков»

В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел четвертый этап.



Победил словенский велогонщик Примош Роглич ( LottoNl-Jumbo), проехав дистанцию в 174,1 км с двумя вершинами второй категории за 4 часа 23 минуты 46 секунд. Вторым финишировал австралиец Майкл Мэтьюc (Sunweb), проиграв победителю 2 секунды. Первую тройку замкнул итальянец Джованни Висконти (Bahrain-Merida) с тем же отставанием.



В общем зачете многодневки лидером остался испанец Давид Де Ла Круз (Quick Step Floors). На второе место поднялся австралиец Майкл Мэтьюз (Sunweb), на третье – поляк Михал Квятковский (Sky) – + 0.03.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур страны басков». Испания, 6 апреля

Четвертый этап. Доностия – Бильбао. 174,1 км

1. Примош Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 4:23.46

2. Майкл Мэтьюс (Австралия, Sunweb) – отставание 0.02

3. Джованни Висконти (Италия, Bahrain-Merida)

4. Михал Квятковски (Польша, Sky)

5. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott)

6. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgroh)

10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

11. Давид Де Ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)



Общий зачет (после четырех этапов из шести).

1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick Step Floors) – 16:38.42

2. Примош Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – то же время

3. Михал Квятковский (Польша, Sky) – + 0.03

4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

5. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgroh)

6. Руди Молар (Франция, FDJ) В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел четвертый этап.Победил словенский велогонщик Примош Роглич ( LottoNl-Jumbo), проехав дистанцию в 174,1 км с двумя вершинами второй категории за 4 часа 23 минуты 46 секунд. Вторым финишировал австралиец Майкл Мэтьюc (Sunweb), проиграв победителю 2 секунды. Первую тройку замкнул итальянец Джованни Висконти (Bahrain-Merida) с тем же отставанием.В общем зачете многодневки лидером остался испанец Давид Де Ла Круз (Quick Step Floors). На второе место поднялся австралиец Майкл Мэтьюз (Sunweb), на третье – поляк Михал Квятковский (Sky) – + 0.03.1. Примош Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 4:23.462. Майкл Мэтьюс (Австралия, Sunweb) – отставание 0.023. Джованни Висконти (Италия, Bahrain-Merida)4. Михал Квятковски (Польша, Sky)5. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott)6. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgroh)10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)11. Давид Де Ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick Step Floors) – 16:38.422. Примош Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – то же время3. Михал Квятковский (Польша, Sky) – + 0.034. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)5. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgroh)6. Руди Молар (Франция, FDJ)