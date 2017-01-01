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Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков»

Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков»

В Испании на  многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел третий этап, включавший шесть категорийных вершин.

Победил испанский велогонщик Давид Де Ла Круз (Quick-Step Floors), проехав дистанцию в 160,5 км за 3 часа 54 минуты 26 секунд.
Вторым финишировал австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe), третьтим – испанец Алехандро Вальверде (Movistar).

В лидеры общего зачета многодневки после трех этапов вышел испанец Давид Де Ла Круз (Quick-Step Floors), на второе место поднялся австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 3 секунды, на третье – испанец Алехандро Вальверде (Movistar) с тем же отставанием.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур страны басков». Испания, 5 апреля
Третий этап. Витория – Сан-Себастьян.  160,5 км.
1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – 3.54,26
2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – отставание 0,03
3. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – то же отставание
4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
5. Джованни Висконти (Италия, Bahrain-Merida)
6. Руди Молард (Франция, FDJ)
7. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)

Общий зачет (после трех этапов из шести)
1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – 12.14,54
2. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) + 0,03
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
4. Михал Квятковски (Польша, Sky)
5. Патрик Нонрад (Австрия, Bora-Hansgrohe)
6. Руди Молард (Франция, FDJ)

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