Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков»

В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел третий этап, включавший шесть категорийных вершин.



Победил испанский велогонщик Давид Де Ла Круз (Quick-Step Floors), проехав дистанцию в 160,5 км за 3 часа 54 минуты 26 секунд.

Вторым финишировал австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe), третьтим – испанец Алехандро Вальверде (Movistar).



В лидеры общего зачета многодневки после трех этапов вышел испанец Давид Де Ла Круз (Quick-Step Floors), на второе место поднялся австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 3 секунды, на третье – испанец Алехандро Вальверде (Movistar) с тем же отставанием.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур страны басков». Испания, 5 апреля

Третий этап. Витория – Сан-Себастьян. 160,5 км.

1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – 3.54,26

2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – отставание 0,03

3. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – то же отставание

4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

5. Джованни Висконти (Италия, Bahrain-Merida)

6. Руди Молард (Франция, FDJ)

7. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)



Общий зачет (после трех этапов из шести)

1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – 12.14,54

2. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) + 0,03

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

4. Михал Квятковски (Польша, Sky)

5. Патрик Нонрад (Австрия, Bora-Hansgrohe)

6. Руди Молард (Франция, FDJ)



В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел третий этап, включавший шесть категорийных вершин.Победил испанский велогонщик Давид Де Ла Круз (Quick-Step Floors), проехав дистанцию в 160,5 км за 3 часа 54 минуты 26 секунд.Вторым финишировал австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe), третьтим – испанец Алехандро Вальверде (Movistar).В лидеры общего зачета многодневки после трех этапов вышел испанец Давид Де Ла Круз (Quick-Step Floors), на второе место поднялся австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 3 секунды, на третье – испанец Алехандро Вальверде (Movistar) с тем же отставанием.1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – 3.54,262. Михал Квятковски (Польша, Sky) – отставание 0,033. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – то же отставание4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)5. Джованни Висконти (Италия, Bahrain-Merida)6. Руди Молард (Франция, FDJ)7. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)1. Давид Де Ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – 12.14,542. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) + 0,033. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)4. Михал Квятковски (Польша, Sky)5. Патрик Нонрад (Австрия, Bora-Hansgrohe)6. Руди Молард (Франция, FDJ)