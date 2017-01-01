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Швейцарец Альбасини победил на втором этапе велогонки «Тур страны Басков»

Швейцарец Альбасини победил на втором этапе велогонки «Тур страны Басков»

В Испании на  многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел второй этап. Трасса протяженностью 173,4 км проходила по пересеченной местности с вершинами второй и третьей категории.

Победил швейцарский велогонщик Михаэль Альбасини (ORICA-Scott), проехав этап за 4 часа 35 минут 22 секунды. Вторым финишировал аргентинец Максимилиано Ричесе (Quick-Step Floors), третьим – бельгиец Сеан Де Би (Lotto Soudal), оба со временем победителя.

Лидирует в общем зачете многодневки после двух этапов двух этапов австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb). На второе место поднялся аргентинец Максимилиано Ричесе (Quick-Step Floors), на третье - бельгиец Сеан Де Би (Lotto Soudal).

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур страны басков». Испания, 4 апреля
Второй этап. Памплона – Эльсьего 173,4 км.
1. Михаэль Альбасини (Швейцария, ORICA-Scott) – 4.35,22
2. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors) – то же время
3. Сеан Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)
4. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)
5. Пауль Мартенс (Германия, LottoNL-Jumbo)
6. Матей Мохорич (Словения, UAE Team Emirates)
7. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...

Общий зачет (после двух этапов из шести)
1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 8.20,29
2. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors)
3. Сеан Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)
4. Михаэль Шварцманн (Германия, Bora – Hansgrohe)
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
6. Джей Маккарти (Австралия, Bora – Hansgrohe)
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