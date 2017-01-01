Швейцарец Альбасини победил на втором этапе велогонки «Тур страны Басков»

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур страны басков». Испания, 4 апреля

В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел второй этап. Трасса протяженностью 173,4 км проходила по пересеченной местности с вершинами второй и третьей категории.Победил швейцарский велогонщик Михаэль Альбасини (ORICA-Scott), проехав этап за 4 часа 35 минут 22 секунды. Вторым финишировал аргентинец Максимилиано Ричесе (Quick-Step Floors), третьим – бельгиец Сеан Де Би (Lotto Soudal), оба со временем победителя.Лидирует в общем зачете многодневки после двух этапов двух этапов австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb). На второе место поднялся аргентинец Максимилиано Ричесе (Quick-Step Floors), на третье - бельгиец Сеан Де Би (Lotto Soudal).1. Михаэль Альбасини (Швейцария, ORICA-Scott) – 4.35,222. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors) – то же время3. Сеан Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)4. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)5. Пауль Мартенс (Германия, LottoNL-Jumbo)6. Матей Мохорич (Словения, UAE Team Emirates)7. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 8.20,292. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors)3. Сеан Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)4. Михаэль Шварцманн (Германия, Bora – Hansgrohe)5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)6. Джей Маккарти (Австралия, Bora – Hansgrohe)