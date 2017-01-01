Последние новости спорта

21:45 Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне 114 | Теннис

19:58 Австралиец Мэтьюс выиграл первый этап велогонки «Тур страны Басков» 112 | Велоспорт

19:33 НХЛ. Панарин, Юханссон и Тальбо – звезды недели 115 | Хоккей

19:07 Тото Вольфф: Гран-при Австралии стал для нас уроком 116 | Формула-1

18:42 Чемпионский вечер бокса от компании «Union Boxing Promotion» в Киеве 143 | Бокс

18:01 15 тяжелоатлетов представят Украину на чемпионате Европы в Хорватии 190 | Тяжелая атлетика

17:48 Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси 122 | Единоборства / Главные новости спорта

16:01 Абель Санчес: Бой Мейвезера и Макгрегора станет пощечиной боксу 149 | Бокс

15:40 Уайлдер: По сравнению с Джошуа я в другой лиге 180 | Бокс