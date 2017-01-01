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Австралиец Мэтьюс выиграл первый этап велогонки «Тур страны Басков»

Австралиец Мэтьюс выиграл первый этап велогонки «Тур страны Басков»

Сегодня, 3 апреля, в Испании стартовала многодневная велогонка Мирового тура – «Тур страны Басков», проходящая по дорогам одноименной испанской автономии.

Первый этап выиграл 28-летний австралийский велогонщик  Майкл Мэтьюс (Sunweb), проехав 153,3 км за 3 часа 45 минут 7 секунд и опередив на финише соотечественников  - Джея Маккарти (Bora-Hansgrohe) и Саймона Герранса (Orica-Scott).

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур страны басков». Испания, 3 апреля
Ирунья –Эгуесибар- Сарригурен. 153,3 км.
1. Майкл Мэтьюс (Австралия, Sunweb) – 3:45.07
2. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – то же время
3. Саймон Герранс (Австралия, Orica-Scott)
4. Джонатан Рестрепо (Колумбия, Katusha-Alpecin)
5. Сеан Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)
6. Максимилиано Ричесе  (Аргентина, Quick-Step Floors)
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