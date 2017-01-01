Испанец Вальверде выиграл велогонку «Вуэльта Каталонии»

Вчера, 26 марта, в Испании завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии».



Заключительный, седьмой этап выиграл испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав 138,7 км за 3 часа 8 минут 50 секунд. Вторым стал колумбиец Харлинсон Пантано ( Trek – Segafredo), третьим – француз Артюр Вишо (FDJ).



В общем зачете многодневки победил Алехандро Вальверде (Movistar), опередив своих соотечественников - Альберто Контадора (Trek – Segafredo) на 1 минуту 3 секунды, Марка Солера (Movistar) – на 1 минуту 16 секунд.



Велошоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии». Испания, 26 марта

Седьмой этап. Барселона. 138,7 км

1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3.08,50

2. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek – Segafredo) – то же время

3. Артюр Вишо (Франция, FDJ)

4. Рафал Майка (Польша, Bora – Hansgrohe)

5. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)

6. Альдемар Рис (Колумбия, Manzana Postobon)



Итоговая классификация

1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 25.27,15

2. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – отставание 1,03

3. Марк Солер (Испания, Movistar) – + 1,16

4. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +1,31

5. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +1,34

6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2,29

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Вчера, 26 марта, в Испании завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии».Заключительный, седьмой этап выиграл испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав 138,7 км за 3 часа 8 минут 50 секунд. Вторым стал колумбиец Харлинсон Пантано ( Trek – Segafredo), третьим – француз Артюр Вишо (FDJ).В общем зачете многодневки победил Алехандро Вальверде (Movistar), опередив своих соотечественников - Альберто Контадора (Trek – Segafredo) на 1 минуту 3 секунды, Марка Солера (Movistar) – на 1 минуту 16 секунд.1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3.08,502. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek – Segafredo) – то же время3. Артюр Вишо (Франция, FDJ)4. Рафал Майка (Польша, Bora – Hansgrohe)5. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)6. Альдемар Рис (Колумбия, Manzana Postobon)1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 25.27,152. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – отставание 1,033. Марк Солер (Испания, Movistar) – + 1,164. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +1,315. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +1,346. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2,29________________________________________