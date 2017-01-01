На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Испанец Вальверде выиграл велогонку «Вуэльта Каталонии»

Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo), Алехандро Вальверде (Испания, Movistar), Марк Солер (Испания, Movistar)

Вчера, 26 марта, в Испании завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии».

Заключительный, седьмой этап выиграл испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав 138,7 км за 3 часа 8 минут 50 секунд. Вторым стал колумбиец Харлинсон Пантано ( Trek – Segafredo), третьим – француз Артюр Вишо (FDJ).

В общем зачете многодневки победил Алехандро Вальверде (Movistar), опередив своих соотечественников - Альберто Контадора (Trek – Segafredo) на 1 минуту 3 секунды, Марка Солера (Movistar) – на 1 минуту 16 секунд.

Велошоссе. Мировой тур.  «Вуэльта Каталонии». Испания, 26 марта
Седьмой этап. Барселона. 138,7 км
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3.08,50
2. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek – Segafredo) – то же время
3. Артюр Вишо (Франция, FDJ)
4. Рафал Майка (Польша, Bora – Hansgrohe)
5. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
6. Альдемар Рис (Колумбия, Manzana Postobon)

Итоговая классификация
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 25.27,15
2. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – отставание 1,03
3. Марк Солер (Испания, Movistar) – + 1,16
4. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +1,31
5. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +1,34
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2,29
________________________________________

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Француз Насер Буанни выиграл четвертый этап велогонки «Вуэльта Каталонии» (+Видео)
Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» (+Видео)
Итальянец Чимолай победил на первом этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»
«Вуэльта Испании». Бельгиец Кеукелейре - победитель 12-го этапа
«Вуэльта Испании». Наиро Кинтана победил на десятом этапе
Наиро Кинтана - победитель велогонки «Вуэльта Каталонии»
Ричи Порт – победитель велогонки «Вуэльта Каталонии»
Алехандро Вальверде выиграл пятый этап велогонки «Вуэльта Каталонии»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Испанец Вальверде выиграл велогонку «Вуэльта Каталонии»
Француз Насер Буанни выиграл четвертый этап велогонки «Вуэльта Каталонии» (+Видео)
Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» (+Видео)
Итальянец Чимолай победил на первом этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»
Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й

Последние новости спорта

20:29 Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире 151 | Многоборье / Главные новости спорта

19:49 Украинcкие гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-при во Франции 147 | Гимнастика / Главные новости спорта

17:04 Испанец Вальверде выиграл велогонку «Вуэльта Каталонии» 137 | Велоспорт

15:33 Владимир Брынзак: Такой ровной команды нет ни в одной стране 170 | Биатлон

15:10 Льюис Хэмилтон: Здорово сражаться с Ferrari и с гонщиком высокого уровня 152 | Формула-1

14:52 Ники Лауда: Боттас отлично справился 132 | Формула-1

14:11 Каннингем: Если Кличко будет таким, как в бою с Фьюри, это будет хороший вечер для Джошуа 173 | Бокс

13:57 Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео 186 | Бокс / Видео

13:47 Менеджер Джейкобса: Головкин будет искать оправдания, чтобы избежать реванша 162 | Бокс

13:02 Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко 183 | Бокс

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса





Топ-новости недели

Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире
Украинcкие гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-при во Франции
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии
Майами. Долгополов снялся после первого сета
Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (454)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги