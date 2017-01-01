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Француз Насер Буанни выиграл четвертый этап велогонки «Вуэльта Каталонии» (+Видео)

Француз Насер Буанни выиграл четвертый этап велогонки «Вуэльта Каталонии»

Сегодня, 23 марта, в Испании на многодневной велогонке Мирового тура  «Вуэльта Каталонии» прошел четвертый этап, дистанция которого была сокращена на 60 км из-за снега.
 
Победил французский велогонщик Насер Буанни (Cofidis), проехав 134 км за 3 часа 4 минуты 27 секунд. Вторым финишировал итальянец Давиде Чимолаи (FDJ), третьим – южноафриканец Дэрил Импи (ORICA-Scott), оба со временем победителя.

Первая тройка общего зачета многодневки осталась прежней. Лидирует американец Тиджей Ван Гардерен (BMC) и по-прежнему опережает на 41 секунду испанца Самуэля Санчеса (BMC), на 44 секунды -  британца Герейнта Томаса (Sky).
 
Велошоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии». Испания. 23 марта
4-й этап. Льивия – Игуалада. 134 км
1. Насер Буанни (Франция, Cofidis) – 3.04,27
2. Давиде Чимолаи (Италия, FDJ) – то же время
3. Дэрил Импи (ЮАР, ORICA-Scott)
4. Александер Эдмондсон (Австралия, ORICA-Scott)
5. Дион Смит (Новая Зеландия, Wanty – Groupe Gobert)
6. Питер Зерри (Бельгия, Quick-Step Floors)

Общий зачет (после четырех этапов из семи)
1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 13.28,00
2. Самуэль Санчес (Испания, BMC) – +0,41
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0,44
4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0,45
5. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0,49
6. Марк Солер (Испания, Movistar) – +1,10
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +1,13
8. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +1,18

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