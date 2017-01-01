Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»

Сегодня, 22 марта, в Испании на многодневной велогонке Мирового тура «Вуэльта Каталонии» прошел третий этап. Гонщики проехали маршрут с тремя вершинами первой категории.
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