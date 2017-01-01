Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»

Велошоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии». Испания. 22 марта

Сегодня, 22 марта, в Испании на многодневной велогонке Мирового тура «Вуэльта Каталонии» прошел третий этап. Гонщики проехали маршрут с тремя вершинами первой категории.Победил испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав дистанцию в 188,3 км за 5 часов, 7 минут 12 секунд. Вторым стал ирландец Дэниэл Мартин (Quick-Step Floors), третьм – британец Адам Йейтс (ORICA-Scott), оба с отставанием от победителя в 3 секунды.Общий зачет многодневки возглавил американец Тиджей Ван Гардерен (США, BMC), финишировавший сегодня восьмым. На второе место поднялся испанец Самуэль Санчес (BMC) с отставанием в 41 секунду, на третье – британец Герейнт Томас (Sky) - +0,44.1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 5.07,122. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – то же время3. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – 0,034. Ромен Барде (Франция, AG2R)5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)6. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)8. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 10.24,332. Самуэль Санчес (Испания, BMC) – 0,413. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,444. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,455. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,496. Марк Солер (Испания, Movistar) – 1,107. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 1,138. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – 1,18