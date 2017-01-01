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Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»

Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»

Сегодня, 22 марта, в Испании на многодневной велогонке Мирового тура  «Вуэльта Каталонии» прошел третий этап. Гонщики проехали маршрут с тремя вершинами первой категории.

Победил испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав дистанцию в 188,3 км за 5 часов, 7 минут 12 секунд. Вторым стал ирландец Дэниэл Мартин (Quick-Step Floors), третьм – британец Адам Йейтс (ORICA-Scott), оба с отставанием от победителя в 3 секунды.

Общий зачет многодневки возглавил американец Тиджей Ван Гардерен (США, BMC), финишировавший сегодня восьмым. На второе место поднялся испанец  Самуэль Санчес (BMC) с отставанием в 41 секунду, на третье – британец Герейнт Томас (Sky) - +0,44.

Велошоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии». Испания. 22 марта
3-й этап. Матаро – Ла Молина. Баньолес. 188,3 км
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 5.07,12
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – то же время
3. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – 0,03
4. Ромен Барде (Франция, AG2R)
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
6. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
8. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

Общий зачет
1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 10.24,33
2. Самуэль Санчес (Испания, BMC) – 0,41
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,44
4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,45
5. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,49
6. Марк Солер (Испания, Movistar) – 1,10
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 1,13
8. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – 1,18
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