Итальянец Чимолай победил на первом этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»

Сегодня, 20 марта, в Испании стартовала ежегодная многодневная шоссейная велогонка Мирового тура «Вуэльта Каталонии».



Победителем «Вуэльты Каталонии» прошлого года был колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана, который не будет защищать свой титул в этом году. В тройку призеров вошли Альберто Контадор (Испания, Tinkoff) и Дэн Мартин (Ирландия, Etixx - Quick-Step).



Фавориты «Вуэльты Каталонии»-2017:

Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)

Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

Крис Фрума (Великобритания, Sky)

Герант Томас (Великобритания, Sky)

Микель Ланда (Испания, Sky)

Дэн Мартин (Ирландия, Quick Step Floors)

Роан Деннис (Австралия, BMC)

Тиджей ван Гардерен (США, BMC)



Первый, спринтерский этап выиграл итальянец Давиде Чимолай (FDJ), проехав дистанцию в 178,9 км за 4 часа 48 минут 21 секунду.

Вторым стал француз Насер Буанни (Cofidis, Solutions Credits), третьим – итальянец Кристиан Сбарагли (Dimension).



Велошоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии». Испания. 20 марта

1-й этап. Калелья. 178,9 км

1. Давиде Чимолай (Италия, FDJ) – 4.48,21

2. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Credits)

3. Кристиан Сбарагли (Италия, Dimension Data)

4. Дион Смит (Новая Зеландия, Wanty - Groupe Gobert)

5. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)

6. Хосе Рохас (Испания, Movistar)

7. Дэрил Импи (ЮАР, Orica-Scott)

8. Петр Вакок (Чехия, Quick-Step Floors)

9. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb)

10. Энрико Гаспаротто (Италия, Bahrain-Merida)



Общий зачет

1. Давиде Чимолай (Италия, FDJ) – 4.28,11

2. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) – +0,04

3. Кристиан Сбарагли (Италия, Dimension Data) – +0,06

4. Дион Смит (Новая Зеландия, Wanty – Groupe Gobert) – +0,10

5. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же отставание

6. Хосе Рохас (Испания, Movistar) Сегодня, 20 марта, в Испании стартовала ежегодная многодневная шоссейная велогонка Мирового тура «Вуэльта Каталонии».Победителем «Вуэльты Каталонии» прошлого года был колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана, который не будет защищать свой титул в этом году. В тройку призеров вошли Альберто Контадор (Испания, Tinkoff) и Дэн Мартин (Ирландия, Etixx - Quick-Step).Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)Крис Фрума (Великобритания, Sky)Герант Томас (Великобритания, Sky)Микель Ланда (Испания, Sky)Дэн Мартин (Ирландия, Quick Step Floors)Роан Деннис (Австралия, BMC)Тиджей ван Гардерен (США, BMC)Первый, спринтерский этап выиграл итальянец Давиде Чимолай (FDJ), проехав дистанцию в 178,9 км за 4 часа 48 минут 21 секунду.Вторым стал француз Насер Буанни (Cofidis, Solutions Credits), третьим – итальянец Кристиан Сбарагли (Dimension).1. Давиде Чимолай (Италия, FDJ) – 4.48,212. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Credits)3. Кристиан Сбарагли (Италия, Dimension Data)4. Дион Смит (Новая Зеландия, Wanty - Groupe Gobert)5. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)6. Хосе Рохас (Испания, Movistar)7. Дэрил Импи (ЮАР, Orica-Scott)8. Петр Вакок (Чехия, Quick-Step Floors)9. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb)10. Энрико Гаспаротто (Италия, Bahrain-Merida)1. Давиде Чимолай (Италия, FDJ) – 4.28,112. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) – +0,043. Кристиан Сбарагли (Италия, Dimension Data) – +0,064. Дион Смит (Новая Зеландия, Wanty – Groupe Gobert) – +0,105. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же отставание6. Хосе Рохас (Испания, Movistar)