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Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й

Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й

Сегодня, 18 марта, в Италии состоялась велогонка Мирового тура – «Милан – Сан-Ремо».

Победу из отрыва праздновал польский велогонщик Михал Квятковский (Sky), проехав дистанцию протяженностью 291 км за 7 часов 8 минут 39 секунд и опередив в финишном створе словака Петера Сагана (Bora-Hansgrohe) и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors).

Украинский велогонщиц Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана» финишировал 11-м с отставанием в 5 минут 24 секунды.

В гонке принимали участие 200 спортсменов.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Милан – Сан-Ремо». Италия, 18 марта
Милан – Сан-Ремо. 291 км
1. Михал Квятковский (Польша, Sky) – 7.08,39
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время
3. Жулиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors)
4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – +0,05
5. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)
6. Арно Демар (Франция, FDJ)
7. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)

111. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +5,24
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