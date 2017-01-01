Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й

Сегодня, 18 марта, в Италии состоялась велогонка Мирового тура – «Милан – Сан-Ремо».



Победу из отрыва праздновал польский велогонщик Михал Квятковский (Sky), проехав дистанцию протяженностью 291 км за 7 часов 8 минут 39 секунд и опередив в финишном створе словака Петера Сагана (Bora-Hansgrohe) и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors).



Украинский велогонщиц Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана» финишировал 11-м с отставанием в 5 минут 24 секунды.



В гонке принимали участие 200 спортсменов.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Милан – Сан-Ремо». Италия, 18 марта

Милан – Сан-Ремо. 291 км

1. Михал Квятковский (Польша, Sky) – 7.08,39

2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время

3. Жулиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors)

4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – +0,05

5. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)

6. Арно Демар (Франция, FDJ)

7. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)

8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)

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111. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +5,24 Сегодня, 18 марта, в Италии состоялась велогонка Мирового тура – «Милан – Сан-Ремо».Победу из отрыва праздновал польский велогонщик Михал Квятковский (Sky), проехав дистанцию протяженностью 291 км за 7 часов 8 минут 39 секунд и опередив в финишном створе словака Петера Сагана (Bora-Hansgrohe) и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors).Украинский велогонщиц Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана» финишировал 11-м с отставанием в 5 минут 24 секунды.В гонке принимали участие 200 спортсменов.1. Михал Квятковский (Польша, Sky) – 7.08,392. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время3. Жулиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors)4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – +0,055. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)6. Арно Демар (Франция, FDJ)7. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)