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Колумбиец Кинтана выиграл велогонку «Тиррено-Адриатико»; Гривко – 131-й

Колумбиец Кинтана выиграл велогонку «Тиррено-Адриатико»; Гривко – 131-й

В Италии завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико».

Заключительный, седьмой этап – индивидуальную гонку с раздельным стартом на 10,05 км выиграл австралиец Рохан Деннис (ВМС) с результатом 11 минут 18 секунд. Вторым стал голландец Йос ван Эмден (LottoNl-Jumbo), третьим – австралиец Майкл Хепбурн (Австралия, Orica-Scott).
Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана», занял 30-е место с отставанием от победителя в 33 секунды.

 В общем зачете многодневки победу праздновал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, опередив на 25 секунд австралийца Рохана Денниса (ВМС), на 36 – француза Тибо Пино (FDJ).
Андрей Гривко занял 131-е место, проиграв победителю 1 час 8 минут 26 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. «Тиррено-Адриатико». Италия, 14 марта
Седьмой этап. Сан Бенедетто дель Тронто. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 10,05 км.
 1. Рохан Деннис (Австралия, ВМС) – 11.18
2. Йос ван Эмден (Голландия, LottoNl-Jumbo) – отставание 0.03
3. Майкл Хепбурн (Австралия, Orica-Scott) – то же отставание

30. Андрей Гривко (Украина, Astana  ) - +0.33

Итоговый зачет (после семи этапов)
1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 25:56.27
2. Рохан Деннис (Австралия, ВМС) – + 0.25
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – + 0.36

131. Андрей Гривко (Украина, Astana  ) - +1:08.26
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