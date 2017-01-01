Словак Петер Саган выиграл 3-й этап велогонки «Тиррено – Адриатико»; Гривко – 138-й (+Видео)

В Италии на многодневной велогонке Мирового тура «Тиррено – Адриатико» состоялся третий этап.



Победил словак Петер Саган (Bora – Hansgrohe), проехав дистанцию протяженностью 204 км за 4 часа 51 минуту 59 секунд. Вторым стал итальянец Элиа Вивиани (Sky), третьим – бельгиец Юрген Роландс (Lotto Soudal).

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана», финишировал 138-м, проиграв победителю 4 минуты 12 секунд.



В общем зачете многодневки в лидеры вышел австралиец Рохан Деннис (BMC), обойдя напарника по команде бельгийца Грега Ван Авермета (BMC), на третью позицию поднялся итальянец Дамиано Карузо (BMC).

Андрей Гривко опустился с 89-го места на 114-е с отставанием 12 минут 5 секунд.



Велошоссе. Мировой тур. «Тиррено – Адриатико». Италия. 10 марта

Третий этап. Монтеротондо Морритимо – Монтальто ди Кастро. 204 км

1. Петер Саган (Словакия, Bora – Hansgrohe) – 4:51.59

2. Элиа Вивиани (Италия, Sky) – то же время

3. Юрген Роландс (Бельгия, Lotto Soudal)

…

138. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +4.12



Общий зачет (после трех этапов)

1. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – 11:07.13

2. Грег Ван Авермет (Бельгия, BMC) – то же время

3. Дамиано Карузо (Италия, BMC)

…

114. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +12.05 В Италии на многодневной велогонке Мирового тура «Тиррено – Адриатико» состоялся третий этап.Победил словак Петер Саган (Bora – Hansgrohe), проехав дистанцию протяженностью 204 км за 4 часа 51 минуту 59 секунд. Вторым стал итальянец Элиа Вивиани (Sky), третьим – бельгиец Юрген Роландс (Lotto Soudal).Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана», финишировал 138-м, проиграв победителю 4 минуты 12 секунд.В общем зачете многодневки в лидеры вышел австралиец Рохан Деннис (BMC), обойдя напарника по команде бельгийца Грега Ван Авермета (BMC), на третью позицию поднялся итальянец Дамиано Карузо (BMC).Андрей Гривко опустился с 89-го места на 114-е с отставанием 12 минут 5 секунд.1. Петер Саган (Словакия, Bora – Hansgrohe) – 4:51.592. Элиа Вивиани (Италия, Sky) – то же время3. Юрген Роландс (Бельгия, Lotto Soudal)138. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +4.121. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – 11:07.132. Грег Ван Авермет (Бельгия, BMC) – то же время3. Дамиано Карузо (Италия, BMC)