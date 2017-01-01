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Словак Петер Саган выиграл 3-й этап велогонки «Тиррено – Адриатико»; Гривко – 138-й (+Видео)

Словак Петер Саган выиграл 3-й этап велогонки «Тиррено – Адриатико»; Гривко – 138-й

В Италии на многодневной велогонке Мирового тура «Тиррено – Адриатико» состоялся третий этап.

Победил словак Петер Саган (Bora – Hansgrohe), проехав  дистанцию протяженностью 204 км за 4 часа 51 минуту 59 секунд. Вторым стал итальянец Элиа Вивиани (Sky), третьим – бельгиец Юрген Роландс (Lotto Soudal).
Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана», финишировал 138-м, проиграв победителю 4 минуты 12 секунд.

В общем зачете многодневки в лидеры вышел австралиец Рохан Деннис (BMC), обойдя напарника по команде бельгийца Грега Ван Авермета (BMC), на третью позицию поднялся итальянец Дамиано Карузо (BMC).
Андрей Гривко опустился с 89-го места на 114-е с отставанием 12 минут 5 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. «Тиррено – Адриатико». Италия. 10 марта
Третий этап. Монтеротондо Морритимо – Монтальто ди Кастро. 204 км
1. Петер Саган (Словакия, Bora – Hansgrohe) – 4:51.59
2. Элиа Вивиани (Италия, Sky) – то же время
3. Юрген Роландс (Бельгия, Lotto Soudal)

138. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +4.12

Общий зачет (после трех этапов)
1. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – 11:07.13
2. Грег Ван Авермет (Бельгия, BMC) – то же время
3. Дамиано Карузо (Италия, BMC)

114. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +12.05
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