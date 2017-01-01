Британец Симон Йетц победил на 6-м этапе велогонки «Париж – Ницца»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел шестой этап.



Победил британский велогонщик Симон Йетц (Orica-Scott), проехав 193,5 км за 4 часа 37 минут 51 секунду. Вторым финишировал колумбиец Серхио Энао (Sky), проиграв победителю 17 секунд. Первую тройку замкнул австралиец Ричи Порт (ВМС) с отставанием в 26 секунд.



Лидерство в общем зачете многодневки сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors). На втором месте по-прежнему фран6цуз Тони Галлопен (Lotto Soudal) – + 0.36. На третью позицию поднялся колумбиец Серхио Энао (Sky) - +0.46.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Париж – Ницца». Франция, 10 марта

Шестой этап. Обанье – Фаенс. 193,5 км

1. Симон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 4:37.51

2. Серхио Энао (Колумбия, Sky) – отставание 0.17

3. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.26



Общий зачет (после шести этапов)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 21:58.22

2. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.36

3. Серхио Энао (Колумбия, Sky) – + 0.46

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел шестой этап.Победил британский велогонщик Симон Йетц (Orica-Scott), проехав 193,5 км за 4 часа 37 минут 51 секунду. Вторым финишировал колумбиец Серхио Энао (Sky), проиграв победителю 17 секунд. Первую тройку замкнул австралиец Ричи Порт (ВМС) с отставанием в 26 секунд.Лидерство в общем зачете многодневки сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors). На втором месте по-прежнему фран6цуз Тони Галлопен (Lotto Soudal) – + 0.36. На третью позицию поднялся колумбиец Серхио Энао (Sky) - +0.46.1. Симон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 4:37.512. Серхио Энао (Колумбия, Sky) – отставание 0.173. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.261. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 21:58.222. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.363. Серхио Энао (Колумбия, Sky) – + 0.46