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Британец Симон Йетц победил на 6-м этапе велогонки «Париж – Ницца»

Британец Симон Йетц победил на 6-м этапе велогонки «Париж – Ницца»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел шестой этап.

Победил британский велогонщик Симон Йетц (Orica-Scott), проехав 193,5 км за 4 часа 37 минут 51 секунду. Вторым финишировал колумбиец Серхио Энао (Sky), проиграв победителю 17 секунд. Первую тройку замкнул австралиец Ричи Порт (ВМС) с отставанием в 26 секунд.

Лидерство в общем зачете многодневки сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors). На втором месте по-прежнему фран6цуз Тони Галлопен (Lotto Soudal) – + 0.36. На третью позицию поднялся колумбиец Серхио Энао (Sky) - +0.46.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Париж – Ницца». Франция, 10 марта
Шестой этап. Обанье – Фаенс. 193,5 км
1. Симон Йетц (Великобритания, Orica-Scott) – 4:37.51
2. Серхио Энао (Колумбия, Sky) – отставание 0.17
3. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.26

Общий зачет (после шести этапов)
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 21:58.22
2. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.36
3. Серхио Энао (Колумбия, Sky) – + 0.46
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