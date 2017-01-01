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Британец Томас победил на втором этапе велогонки «Тиррено – Адриатико»; Гривко – 92-й

Британец Томас победил на втором этапе велогонки «Тиррено – Адриатико»; Гривко – 92-й

В Италии на многодневной велогонке Мирового тура «Тиррено – Адриатико» состоялся второй этап.

Победил британский велогонщик Герейнт Томас (Sky), проехав дистанцию протяженностью 228 км за 5 часов 51 минуту 44 секунды. Вторым стал голландец Том Дюмулин (Sunweb), проиграв победителю 9 секунд. Третьим финишировал словак Петер Саган (Bora – Hansgrohe) с тем же отставанием.
Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду «Астана» занял 92-е место, проиграв победителю 7 минут 9 секунд.

В общем зачете многодневки в лидеры вышел бельгиец Грег Ван Авермет (BMC), на второе место поднялся австралиец Рохан Деннис (BMC), на третье – американец Тиджей Ван Гардерен (BMC).
Андрей Гривко опустился с 58-го на 89-е место с отставанием 7 минут 54 секунды.

Велошоссе. Мировой тур. «Тиррено – Адриатико». Италия. 9 марта
Второй этап. Камайоре – Помаранче. 228 км
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5.51,44
2. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – отставание 0,09
3. Петер Саган (Словакия, Bora – Hansgrohe)

92. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +7,09

Общий зачет (после двух этапов)
1. Грег Ван Авермет (Бельгия, BMC) – 6.15,14
2. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – то же время
3. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

89. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +7,54
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