Немец Андре Грайпель выиграл пятый этап велогонки «Париж – Ницца»

Во Франции на многодневной велогонкй Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел пятый этап.



Победил немецкий велогонщик Андрей Грайпель (Lotto Soudal), проехав 199,5 км за 4 часа 43уты 35 секунд. Вторым и третьим финишировали французы Арно Демар (FDJ) и Дилан Груневеген (LottoNl-Jumbo), оба со временем победителя.



Лидерство в общем зачете многодневки сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors) и по-прежнему опережает на 33 секунды

француза Тони Галлопена (Lotto Soudal), на 47 секунд испанца Горку Исагирре (Испания, Movistar).



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Париж – Ницца». Франция, 9 марта

Пятый этап. Кенсье-ан-Божоле – Бур-де-Пеаж. 199,5 км

1. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 4:43.35

2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время

3. Дилан Груневеген (Франция, LottoNl-Jumbo)



Общий зачет (после пяти этапов)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 17:20.02

2. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.33

3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.47

Во Франции на многодневной велогонкй Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел пятый этап.Победил немецкий велогонщик Андрей Грайпель (Lotto Soudal), проехав 199,5 км за 4 часа 43уты 35 секунд. Вторым и третьим финишировали французы Арно Демар (FDJ) и Дилан Груневеген (LottoNl-Jumbo), оба со временем победителя.Лидерство в общем зачете многодневки сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors) и по-прежнему опережает на 33 секундыфранцуза Тони Галлопена (Lotto Soudal), на 47 секунд испанца Горку Исагирре (Испания, Movistar).1. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 4:43.352. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время3. Дилан Груневеген (Франция, LottoNl-Jumbo)1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 17:20.022. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.333. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.47