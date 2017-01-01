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Немец Андре Грайпель выиграл пятый этап велогонки «Париж – Ницца»

Немец Андре Грайпель выиграл пятый этап велогонки «Париж – Ницца»

Во Франции на многодневной велогонкй Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел пятый этап.

Победил немецкий велогонщик Андрей Грайпель (Lotto Soudal), проехав 199,5 км за 4 часа 43уты 35 секунд. Вторым и третьим финишировали французы  Арно Демар (FDJ) и Дилан Груневеген (LottoNl-Jumbo), оба со временем победителя.

Лидерство в общем зачете многодневки сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors) и по-прежнему опережает на 33 секунды
француза Тони Галлопена (Lotto Soudal), на 47 секунд испанца Горку Исагирре (Испания, Movistar).

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Париж – Ницца». Франция, 9 марта
Пятый этап. Кенсье-ан-Божоле – Бур-де-Пеаж. 199,5 км
1. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 4:43.35
2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время
3. Дилан Груневеген (Франция, LottoNl-Jumbo)

Общий зачет (после пяти этапов)
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 17:20.02
2. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.33
3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.47
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