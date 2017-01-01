Американская BMC выиграла командную «разделку» на велогонке «Тиррено – Адриатико»

Велошоссе. Мировой тур. «Тиррено – Адриатико». Италия. 8 марта

Вчера, 8 марта, в Италии стартовала многодневная велогонка Мирового тура «Тиррено – Адриатико». Первый этап - командную гонку с раздельным стартом на 22,7 км выиграла американская BMC со временем 23 минуты 20 секунд.Казахстанская команда Astana, за которую выступает украинец Андрей Гривко, замкнула первую десятку с отставанием в 55 секунд.Общий зачет многодневки возглавил итальянец Дамиано Карузо из команды-победительницы. Андрей Гривко на 58-м месте с отставанием в 54 секунды.Многодневка состоит из семи этапов, общая протяженность дистанции велогонки составит 1 012,8 км. Победитель «Тиррено — Адриатико» -2016 бельгиец Грег Ван Авермет из команды BMC попытается отстоять свое звание.Финиширует многодневка 14 марта индивидуальной разделкой (ITT) в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.1. BMC – 23,202. Quick-Step Floors –+0,173. FDJ – +0,224. Movistar – то же отставание5. Orica-Scott – +0,256. Lotto NL-Jumbo – +0,407. Lotto Soudal - +0,528. Bahrain-Merida - +0,539. Dimension Data - то же отставание10. Astana - +0,551. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 23,212. Роан Деннис (Австралия, BMC) – то же время3. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)4. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC)5. Даниэль Осс (Италия, BMC)6. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)58. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +0,54