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Американская BMC выиграла командную «разделку» на велогонке «Тиррено – Адриатико»

Американская BMC выиграла командную «разделку» на велогонке «Тиррено – Адриатико»

Вчера, 8 марта, в Италии стартовала многодневная велогонка Мирового тура «Тиррено – Адриатико». Первый этап - командную гонку с раздельным стартом на 22,7 км выиграла американская BMC со временем 23 минуты 20 секунд.
Казахстанская команда Astana, за которую выступает украинец Андрей Гривко, замкнула первую десятку с отставанием в 55 секунд.

Общий зачет многодневки возглавил итальянец Дамиано Карузо из команды-победительницы. Андрей Гривко на 58-м месте с отставанием в 54 секунды.

Многодневка состоит из семи этапов, общая протяженность дистанции велогонки составит 1 012,8 км. Победитель «Тиррено — Адриатико» -2016 бельгиец Грег Ван Авермет из команды BMC попытается отстоять свое звание.

Финиширует многодневка 14 марта индивидуальной разделкой (ITT) в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

Велошоссе. Мировой тур. «Тиррено – Адриатико». Италия. 8 марта
Первый этап. Командная гонка с раздельным стартом. Лидо-ди-Камайоре. 22,7 км
1. BMC – 23,20
2. Quick-Step Floors –+0,17
3. FDJ – +0,22
4. Movistar – то же отставание
5. Orica-Scott – +0,25
6. Lotto NL-Jumbo – +0,40
7. Lotto Soudal - +0,52
8. Bahrain-Merida - +0,53
9. Dimension Data - то же отставание
10. Astana - +0,55

Общий зачет
1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 23,21
2. Роан Деннис (Австралия, BMC) – то же время
3. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
4. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC)
5. Даниэль Осс (Италия, BMC)
6. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

58. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +0,54
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