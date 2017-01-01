Француз Алафилипп выиграл «разделку» на велогонке «Париж – Ницца»

Сегодня, 8 марта, во Франции на многодневной велогонка Мирового тура – «Париж – Ницца» состоялся четвертый этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом.



Победил французский велогонщик Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors), проехав 14,5 км дистанции за 21 минуту 39 секунд. Вторым стал испанец Альберто Контадор (Trek-Segafredo), проиграв победителю 19 секунд. Третьим стал француз Тони Галлопен (Lotto Soudal) с отстванием в 20 секунд.



В общем зачете многодневки в лидеры вышел Алафилипп и опережает на 33 секунды поднявшегося на второе место Галлопена. Первую тройку замыкает испанец Горка Исагирре (Movistar) с отставанием в 47 секунд.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Париж – Ницца». Франция, 8 марта

Четвертый этап. Божо – Монт Брули. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 14,5 км

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 21.39

2. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – отставание 0.19

3. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.20



Общий зачет (после четырех этапов)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 12:36.27

2. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.33

3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.47 Сегодня, 8 марта, во Франции на многодневной велогонка Мирового тура – «Париж – Ницца» состоялся четвертый этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом.Победил французский велогонщик Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors), проехав 14,5 км дистанции за 21 минуту 39 секунд. Вторым стал испанец Альберто Контадор (Trek-Segafredo), проиграв победителю 19 секунд. Третьим стал француз Тони Галлопен (Lotto Soudal) с отстванием в 20 секунд.В общем зачете многодневки в лидеры вышел Алафилипп и опережает на 33 секунды поднявшегося на второе место Галлопена. Первую тройку замыкает испанец Горка Исагирре (Movistar) с отставанием в 47 секунд.1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 21.392. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – отставание 0.193. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.201. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 12:36.272. Тони Галлопен (Франция, Lotto Soudal) – + 0.333. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.47