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Ирландец Беннетт победил на третьем этапе велогонки «Париж – Ницца»

Ирландец Беннетт победил на третьем этапе велогонки «Париж – Ницца»

Во Франции на  многодневной велогонка Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел третий этап.

Победил из общей группы ирландец Сэм Беннетт  (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию в 190 км за 4 часа 31 минуту 14 секунд. В тройку призеров вошли норвежец Александр Кристофф (Katusha–Alpecin) и немец Джон Дегенкольб.

В общем зачете многодневки после трех этапов лидерство сохранил француз Арно Демар (FDJ). На втором месте по-прежнему француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors) с отставанием в 6 секунд. На третью позицию поднялдся норвежец Александр Кристофф (Katusha–Alpecin) - + 0.13.

Велошоссе. Мировой тур. «Париж – Ницца». Франция, 7 марта
Третий этап. Шабли – Шалон-сюр-Саон. 190 км
1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 4:31.14
2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin)
3. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)

Общий зачет (после трех этапов)
1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 12:14.42
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – + 0.06
3. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin) – + 0.13
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