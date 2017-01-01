Ирландец Беннетт победил на третьем этапе велогонки «Париж – Ницца»

Во Франции на многодневной велогонка Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел третий этап.



Победил из общей группы ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию в 190 км за 4 часа 31 минуту 14 секунд. В тройку призеров вошли норвежец Александр Кристофф (Katusha–Alpecin) и немец Джон Дегенкольб.



В общем зачете многодневки после трех этапов лидерство сохранил француз Арно Демар (FDJ). На втором месте по-прежнему француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors) с отставанием в 6 секунд. На третью позицию поднялдся норвежец Александр Кристофф (Katusha–Alpecin) - + 0.13.



Велошоссе. Мировой тур. «Париж – Ницца». Франция, 7 марта

Третий этап. Шабли – Шалон-сюр-Саон. 190 км

1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 4:31.14

2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin)

3. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)



Общий зачет (после трех этапов)

1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 12:14.42

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – + 0.06

3. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin) – + 0.13

Во Франции на многодневной велогонка Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел третий этап.Победил из общей группы ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию в 190 км за 4 часа 31 минуту 14 секунд. В тройку призеров вошли норвежец Александр Кристофф (Katusha–Alpecin) и немец Джон Дегенкольб.В общем зачете многодневки после трех этапов лидерство сохранил француз Арно Демар (FDJ). На втором месте по-прежнему француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors) с отставанием в 6 секунд. На третью позицию поднялдся норвежец Александр Кристофф (Katusha–Alpecin) - + 0.13.1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 4:31.142. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin)3. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)Общий зачет (после трех этапов)1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 12:14.422. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – + 0.063. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin) – + 0.13