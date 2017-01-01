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Итальянец Колбрелли выиграл второй этап велогонки «Париж – Ницца»

Итальянец Колбрелли выиграл второй этап велогонки «Париж – Ницца»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Париж – Ницца» прошел второй этап.

Победил итальянский велогонщик Сонни Колбрелли (Bahrain-Merida), проехав 192,5 км за 4 часа 20 минут 59 секунд. Вторым стал немец Джон Дегенколб (Trek-Segafredo), третьим – француз Арно Демар (FDJ).

В общем зачете многодневки после двух этапов лидерство сохранил Арно Демар и опережает на 6 секунд француза Жюлиана Алафилиппа (Quick-Step Floors), на 17 – бельгийца Филиппа Жильбера (Quick-Step Floors).

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Париж – Ницца». Франция, 6 марта
Второй этап. Рошфор эн Ивелин – Амилли. 192,5 км
1. Сонни Колбрелли (Италия, Bahrain-Merida) – 4.20,59
2. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – то же время
3. Арно Демар (Франция, FDJ)

Общий зачет (после двух этапов)
1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 7.43,28
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) - +0,06
3. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) - +0,17
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