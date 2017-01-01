Суд по делу Армстронга начнется 6 ноября

Судебный процесс по делу бывшего велогонщика Лэнса Армстронга начнется 6 ноября.



Министерство юстиции США считает, что Армстронг, используя допинг, занимался мошенничеством и нанес ущерб государственной почтовой компании U.S. Postal Service, которая была титульным спонсором одноименной велокоманды.



Ранее федеральный судья отказался прекратить дело в отношении Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды U.S. Postal Service. Велогонщику может грозить штраф на сумму до 96,8 миллиона долларов.

Судебный процесс по делу бывшего велогонщика Лэнса Армстронга начнется 6 ноября.Министерство юстиции США считает, что Армстронг, используя допинг, занимался мошенничеством и нанес ущерб государственной почтовой компании U.S. Postal Service, которая была титульным спонсором одноименной велокоманды.Ранее федеральный судья отказался прекратить дело в отношении Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды U.S. Postal Service. Велогонщику может грозить штраф на сумму до 96,8 миллиона долларов.