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Суд по делу Армстронга начнется 6 ноября

Министерство юстиции США считает, что Армстронг, используя допинг, занимался мошенничеством

Судебный процесс по делу бывшего велогонщика Лэнса Армстронга начнется 6 ноября.

Министерство юстиции США считает, что Армстронг, используя допинг, занимался мошенничеством и нанес ущерб государственной почтовой компании U.S. Postal Service, которая была титульным спонсором одноименной велокоманды.

Ранее федеральный судья отказался прекратить дело в отношении Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды U.S. Postal Service. Велогонщику может грозить штраф на сумму до 96,8 миллиона долларов.
По материалам: Sports.ru
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