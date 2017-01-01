Португалец Кошта победил на третьем этапе велогонки «Тур Абу-Даби»

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ, 25 февраля

В ОАЭ на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Абу-Даби» прошел третий, горный этап.Победил португальский велогонщик Руи Кошта (UAE Abu Dhabi), проехав дистанцию в 186 км за 4 часа 34 минуты 8 секунд. Вторым стал россиянин Ильнур Закарин (Katusha – Alpecin), финишировав со временем победителя. Первую тройку замкнул голландец Том Дюмулин (Sunweb), проиграв победителю 10 секунд.В общем зачете многодневки, перед заключительным этапом, в лидеры вышел Руи Кошта с преимуществом в 4 секунды над поднявшимся на второе место Ильнуром Закариным. На третью позицию вышел Том Дюмулин с отставанием от лидера в 16 секунд.1. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi) – 4:34.082. Ильнур Закарин (Россия, Katusha – Alpecin) – то же время3. Том Дюмулин (Голлаия, Sunweb) – отставание +0.104. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) –+ 0.285. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – +0.466. Фабио Ару (Италия, Astana)1. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi) – 12:39.152. Ильнур Закарин (Россия, Katusha – Alpecin) – + 0.043. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – + 0.164. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +0.385. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0.566. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo – то же отставание