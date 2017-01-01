В ОАЭ на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Абу-Даби» прошел третий, горный этап.
20:55 Элина Свитолина стала победительницей турнира в Дубае 18 | Теннис / Главные новости спорта
20:18 Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам подсчитал астматиков в команде 78 | Лыжные гонки
20:08 Суд по делу Армстронга начнется 6 ноября 82 | Велоспорт
19:50 Португалец Кошта победил на третьем этапе велогонки «Тур Абу-Даби» 101 | Велоспорт
17:49 Россиянин Устюгов – чемпион мира в скиатлоне; Красовский – 50-й 145 | Лыжные гонки
17:04 Итальянка Каррара выиграла спринт среди юниорок на ЧМ по биатлону; Кривонос – 20-я 130 | Биатлон
14:25 Пятиборец Павел Тимощенко – серебряный призер первого этапа Кубка мира 251 | Многоборье / Главные новости спорта
14:08 Бьорген победила в скиатлоне на ЧМ в Лахти; Антипенко – 36-я 184 | Лыжные гонки
13:40 Антон Дудченко – десятый в спринте среди юниоров на ЧМ по биатлону 164 | Биатлон
13:15 Свитолина: Матч с Кербер был очень тяжелый 161 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Февраль 2017 (527)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.