Марсель Киттель победил на втором этапе велогонки «Тур Абу-Даби»

В ОАЭ на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Абу-Даби» прошел второй этап.



Победил немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick Step Floors), преодолев дистанцию протяженностью 153 км за 3 часа 28 минут 11 секунд. Вторым финишировал австралиец Калеб Эван (Orica – Scott), третьим – британец Марк Кавендиш (Dimension Data), оба со временем победителя.



В общем зачете многодневки лидерство после двух этапов сохранил Марк Кавендиш, победивший на первом этапе, и опережает на 4 секунды Марселя Киттеля, на 8 секунд – немца Андрэ Грапеля.



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ, 24 февраля

Второй этап. Абу-Даби. 153 км

1. Марсель Киттель (Германия, Quick Step Floors) – 3:28.11

2. Калеб Эван (Австралия, Orica – Scott) – то же время

3. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data)

4. Маттео Пелукки (Италия, Bora – Hansgrohe)

5. Фил Бахус (Германия, Team Sunweb)

6. Элиа Вивиани (Италия, Sky)



Общий зачет (после двух этапов из четырех)

1. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data) – 8:05.03

2. Марсель Киттель (Германия, Quick Step Floors) – + 0.04

3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – + 0.08

4. Марко Канола (Италия, Nippo - Vini Fantini) – то же отствание

5. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott)

6. Мануэле Мори (Италия, UAE Team Emirates) В ОАЭ на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Абу-Даби» прошел второй этап.Победил немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick Step Floors), преодолев дистанцию протяженностью 153 км за 3 часа 28 минут 11 секунд. Вторым финишировал австралиец Калеб Эван (Orica – Scott), третьим – британец Марк Кавендиш (Dimension Data), оба со временем победителя.В общем зачете многодневки лидерство после двух этапов сохранил Марк Кавендиш, победивший на первом этапе, и опережает на 4 секунды Марселя Киттеля, на 8 секунд – немца Андрэ Грапеля.1. Марсель Киттель (Германия, Quick Step Floors) – 3:28.112. Калеб Эван (Австралия, Orica – Scott) – то же время3. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data)4. Маттео Пелукки (Италия, Bora – Hansgrohe)5. Фил Бахус (Германия, Team Sunweb)6. Элиа Вивиани (Италия, Sky)1. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data) – 8:05.032. Марсель Киттель (Германия, Quick Step Floors) – + 0.043. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – + 0.084. Марко Канола (Италия, Nippo - Vini Fantini) – то же отствание5. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott)6. Мануэле Мори (Италия, UAE Team Emirates)