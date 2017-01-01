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Марсель Киттель победил на втором этапе велогонки «Тур Абу-Даби»

Марсель Киттель победил на втором этапе велогонки «Тур Абу-Даби»

В ОАЭ на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Абу-Даби» прошел второй этап.

Победил немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick Step Floors), преодолев дистанцию протяженностью 153 км за 3 часа 28 минут 11 секунд. Вторым финишировал австралиец Калеб Эван (Orica – Scott), третьим – британец Марк Кавендиш (Dimension Data), оба со временем победителя.

В общем зачете многодневки лидерство после двух этапов сохранил Марк Кавендиш, победивший на первом этапе, и опережает на 4 секунды Марселя Киттеля, на 8 секунд – немца Андрэ Грапеля.

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ, 24 февраля
Второй этап. Абу-Даби. 153 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick Step Floors) – 3:28.11
2. Калеб Эван (Австралия, Orica – Scott) – то же время
3. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data)
4. Маттео Пелукки (Италия, Bora – Hansgrohe)
5. Фил Бахус (Германия, Team Sunweb)
6. Элиа Вивиани (Италия, Sky)
 
Общий зачет (после двух этапов из четырех)
1. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data) – 8:05.03
2. Марсель Киттель (Германия, Quick Step Floors) – + 0.04
3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – + 0.08
4. Марко Канола (Италия, Nippo - Vini Fantini) – то же отствание
5. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott)
6. Мануэле Мори (Италия, UAE Team Emirates)
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