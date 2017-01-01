На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу

Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс получил перелом ноги на съемках телевизионного реалити-шоу The Jump, сообщает BBC News.

«Мне придется отдохнуть от трех до шести недель. Хорошая новость в том, что операция не потребовалась. Ничего страшного не произошло, но травма не позволит мне дальше принимать участие в шоу», — заявил спортсмен.

The Jump — шоу на британском телевидении, в рамках которого знаменитости пробуют свои силы в разных зимних видах спорта. Уиггинс получил травму во время горнолыжной тренировки. В феврале прошлого года на съемках шоу пострадала трехкратная чемпионка мира британская гимнастка Элизабет Твиддл. Она получила повреждение шеи, в результате ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Уиггинс объявил о завершении профессиональной карьеры в декабре 2016 года. Он завоевал четыре олимпийских золота в велогонках на треке и одну медаль высшего достоинства в шоссейной гонке.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры
Олимпийский чемпион Тиаго да Силва получил 1 кг золота за победу на Играх
Уиггинс – чемпион мира в «разделке»; Василюк – 43-й
Брэдли Уиггинс снялся с «Джиро д'Италия»
Брэдли Уиггинс – «Спортсмен года» по версии ВВС
Брэдли Уиггинс пострадал в ДТП
Брэдли Уиггинс: «Мыслями я уже на Олимпиаде»
Магдалена Нойнер попробовала себя в новом амплуа
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу
Лидер многодневки «Тур Дубая» потребовал наказать ударившего его Андрея Гривко
Андрей Гривко об инциденте на третьем этапе «Тура Дубая», повлекшем его дисквалификацию
Немец Дегенкольб выиграл третий этап велогонки «Тур Дубая»
На Киевщине планируется строительство современного велотрека

Последние новости спорта

18:51 ITF не будет разводить сборные России и Украины при жеребьевке Кубка Федерации 51 | Теннис

17:49 Тренер чешских биатлониств: Нам приходят угрозы из-за сумасшедшего российского комментатора 126 | Биатлон

17:23 Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018 138 | Биатлон

17:14 Тереза Йохауг может лишиться миллионного контракта из-за допинга 116 | Лыжные гонки

16:44 Швейцарец Лука Эрни стал чемпионом мира в альпийской комбинации 118 | Горнолыжный спорт

16:23 НикиЛауда: Мы оказываем Боттасу всемерную поддержку 110 | Формула-1

13:39 Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу 157 | Велоспорт

13:21 Меркушина: Я была настроена не победить, а удержаться, поэтому не нервничала 176 | Биатлон

13:09 Бьорндален: Было здорово наблюдать финиш Дарьи, держа дочку на коленях 271 | Биатлон

12:56 Урош Велепец: Пидгрушная не вышла на старт, потому что нет смысла 160 | Биатлон

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Мартен Фуркад – чемпион мира в гонке преследования; Пидручный – 14-й
Кубок Федерации. Свитолина обыграла Гаврилову и принесла победу Украине в матче с Австралией
Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону; Меркушина - восьмая
Немец Доль – чемпион мира по биатлону в спринте; Пидручный – 28-й
Кубок Федерации. Свитолина обыграла Барти, Украина – Австралия 2:0









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (265)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (455)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги