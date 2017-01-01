Лидер многодневки «Тур Дубая» потребовал наказать ударившего его Андрея Гривко

Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из «Астаны», сообщает Сyclingnews.«Андрей Гривко из команды Astana ударил меня. Поэтому у меня была кровь на лице, но я не упал. Во время гонки возникла некоторая путаница. Команда здорово отработала на меня во время спринта, но я был в не самой лучшей позиции и мысленно находился где-то далеко», — сказал Киттель - Я говорил с ним после той гонки, но не буду об этом рассказывать. Возможно, он должен быть дисквалифицирован на полгода. Это большое разочарование для велоспорта, его команды и спонсоров этой гонки», — заявил немец.В ответ на извинения, которые принесла Astana в своем аккаунте в Twitter, немец ответил: «Я не приму извинений. Это не имеет ничего общего с велогонками. То, что сделал Гривко, — стыд для нашего прекрасного вида спорта».Киттель — лидер генеральной классификации «Тура Дубая». Велогонщик одержал две победы на трех этапах (первом и втором).