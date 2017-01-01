Андрей Гривко об инциденте на третьем этапе «Тура Дубая», повлекшем его дисквалификацию

Украинский велогонщик казахстанской команды «Астана» Андрей Гривко рассказал о своем видении инцидента во время



«Я в велоспорте с 12 лет и прекрасно понимаю, что борьба спринтеров за позицию за три километра до финиша – это нормально. Но когда такое происходит за 100 километров до финиша в таком грубом стиле и таких тяжелых погодных условиях – это влечет большую опасность для гонщиков.



Как уже сказал сам Киттель, он грубо толкнул сначала моего товарища по команде Дмитрия Груздева, а потом и меня, создав тем самым очень опасную ситуацию, которая могла завершиться не только моим падением, но и большим завалом в пелотоне.



Я ответил агрессивным действием на агрессивное действие. Возможно, я был слишком эмоционален, и такого в велоспорте быть не должно, но в экстремальных ситуациях, когда стоит вопрос безопасности, очень сложно сохранять спокойствие.



Я уверен, что такое поведение, подвергающее жизни и здоровье спортсменов опасности, вызванное только своим эгоизмом, недопустимо в велоспорте. В пелотоне у нас одинаковые права, и не важно, топ-спринтер ты или новичок. Мы должны уважать друг друга.



Как по мне, это так же и демонстрация неспортивного поведения, когда ты заставляешь кого-то отдать тебе свое место только потому, что ты знаменитый гонщик или просто в плохом настроении.



После этого инцидента Киттель несколько раз, в прямом смысле слова, плюнул в мою сторону, чего, как я уверен, тоже в велоспорте быть не должно. Я уверяю, что это не было обычной атакой на соперника.



Тем не менее, я хочу извиниться перед организаторами гонки, перед всеми фанатами и, конечно, перед моей командой за этот неприятный инцидент, который привел к моей дисквалификации», – написал Гривко в Украинский велогонщик казахстанской команды «Астана» Андрей Гривко рассказал о своем видении инцидента во время третьего этапа многодневной велогонки «Тур Дубая» , когда был снят с гонки из-за того, что ударил немца Марселя Киттеля в лицо.«Я в велоспорте с 12 лет и прекрасно понимаю, что борьба спринтеров за позицию за три километра до финиша – это нормально. Но когда такое происходит за 100 километров до финиша в таком грубом стиле и таких тяжелых погодных условиях – это влечет большую опасность для гонщиков.Как уже сказал сам Киттель, он грубо толкнул сначала моего товарища по команде Дмитрия Груздева, а потом и меня, создав тем самым очень опасную ситуацию, которая могла завершиться не только моим падением, но и большим завалом в пелотоне.Я ответил агрессивным действием на агрессивное действие. Возможно, я был слишком эмоционален, и такого в велоспорте быть не должно, но в экстремальных ситуациях, когда стоит вопрос безопасности, очень сложно сохранять спокойствие.Я уверен, что такое поведение, подвергающее жизни и здоровье спортсменов опасности, вызванное только своим эгоизмом, недопустимо в велоспорте. В пелотоне у нас одинаковые права, и не важно, топ-спринтер ты или новичок. Мы должны уважать друг друга.Как по мне, это так же и демонстрация неспортивного поведения, когда ты заставляешь кого-то отдать тебе свое место только потому, что ты знаменитый гонщик или просто в плохом настроении.После этого инцидента Киттель несколько раз, в прямом смысле слова, плюнул в мою сторону, чего, как я уверен, тоже в велоспорте быть не должно. Я уверяю, что это не было обычной атакой на соперника.Тем не менее, я хочу извиниться перед организаторами гонки, перед всеми фанатами и, конечно, перед моей командой за этот неприятный инцидент, который привел к моей дисквалификации», – написал Гривко в Facebook