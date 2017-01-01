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Андрей Гривко об инциденте на третьем этапе «Тура Дубая», повлекшем его дисквалификацию

Андрей Гривко об инциденте на третьем этапе «Тура Дубая», повлекшем его дисквалификацию

Украинский велогонщик казахстанской команды «Астана» Андрей Гривко рассказал о своем видении инцидента во время третьего этапа многодневной велогонки «Тур Дубая», когда был снят с гонки из-за того, что ударил немца Марселя Киттеля в лицо.

«Я в велоспорте с 12 лет и прекрасно понимаю, что борьба спринтеров за позицию за три километра до финиша – это нормально. Но когда такое происходит за 100 километров до финиша в таком грубом стиле и таких тяжелых погодных условиях – это влечет большую опасность для гонщиков.

Как уже сказал сам Киттель, он грубо толкнул сначала моего товарища по команде Дмитрия Груздева, а потом и меня, создав тем самым очень опасную ситуацию, которая могла завершиться не только моим падением, но и большим завалом в пелотоне.

Я ответил агрессивным действием на агрессивное действие. Возможно, я был слишком эмоционален, и такого в велоспорте быть не должно, но в экстремальных ситуациях, когда стоит вопрос безопасности, очень сложно сохранять спокойствие.

Я уверен, что такое поведение, подвергающее жизни и здоровье спортсменов опасности, вызванное только своим эгоизмом, недопустимо в велоспорте. В пелотоне у нас одинаковые права, и не важно, топ-спринтер ты или новичок. Мы должны уважать друг друга.

Как по мне, это так же и демонстрация неспортивного поведения, когда ты заставляешь кого-то отдать тебе свое место только потому, что ты знаменитый гонщик или просто в плохом настроении.

После этого инцидента Киттель несколько раз, в прямом смысле слова, плюнул в мою сторону, чего, как я уверен, тоже в велоспорте быть не должно. Я уверяю, что это не было обычной атакой на соперника.

Тем не менее, я хочу извиниться перед организаторами гонки, перед всеми фанатами и, конечно, перед моей командой за этот неприятный инцидент, который привел к моей дисквалификации», – написал Гривко в Facebook.
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