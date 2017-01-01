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Немец Дегенкольб выиграл третий этап велогонки «Тур Дубая»

Немец Дегенкольб выиграл третий этап велогонки «Тур Дубая»; Гривко дисквалифицирован

Вчера, 2 февраля, на многодневной шоссейно велогонке «Тур Дубая» прошел третий этап. 

Победил немецкий велогонщик  Йон Дегенкольб (Trek-Segafredo), проехав дистанцию в 200 км за 4 часа 3 минуты 8 секунд. Вторым стал  южноафриканец Рейнхардт Ван Ренсбург (Dimension Data ), третьим – итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida).

В общем зачете многодневки лидирует немец Марсель Киттель (Quick-Step Floors), опережая на 8 секунд голландца Дилана Груневегена (LottoNl-Jumbo), на 10 – своего соотечественника Йона Дегенкольба (Trek-Segafredo).

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстансую команду Astana, был дисквалифицирован за нанесение удара локтем в лицо лидеру велогонки Марселю Киттелю. Astana принесла немцу извинения, которые он не принял.

Четвертый этап, который должен был состояться сегодня, 3 февраля, отменен из-за плохих погодных условий.

Велошоссе. «Тур Дубая». ОАЭ. 2 февраля
Третий этап. Дубай – Аль Аках. 200 км
1. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 4.03,08
2. Рейнхардт Ван Ренсбург (ЮАР, Dimension Data ) – то же время
3. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain-Merida)
...
11. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors)
Андрей Гривко (Украина, Astana) - дисквалифицирован

Общий зачет
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 12.34,54
2. Дилан Груневеген (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0,08
3. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – +0,10


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