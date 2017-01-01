Немец Дегенкольб выиграл третий этап велогонки «Тур Дубая»

Велошоссе. «Тур Дубая». ОАЭ. 2 февраля

Вчера, 2 февраля, на многодневной шоссейно велогонке «Тур Дубая» прошел третий этап.Победил немецкий велогонщик Йон Дегенкольб (Trek-Segafredo), проехав дистанцию в 200 км за 4 часа 3 минуты 8 секунд. Вторым стал южноафриканец Рейнхардт Ван Ренсбург (Dimension Data ), третьим – итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida).В общем зачете многодневки лидирует немец Марсель Киттель (Quick-Step Floors), опережая на 8 секунд голландца Дилана Груневегена (LottoNl-Jumbo), на 10 – своего соотечественника Йона Дегенкольба (Trek-Segafredo).Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстансую команду Astana, был дисквалифицирован за нанесение удара локтем в лицо лидеру велогонки Марселю Киттелю. Astana принесла немцу извинения, которые он не принял.Четвертый этап, который должен был состояться сегодня, 3 февраля, отменен из-за плохих погодных условий.1. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 4.03,082. Рейнхардт Ван Ренсбург (ЮАР, Dimension Data ) – то же время3. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain-Merida)...11. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors)Андрей Гривко (Украина, Astana) - дисквалифицирован1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 12.34,542. Дилан Груневеген (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0,083. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – +0,10