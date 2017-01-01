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На Киевщине планируется строительство современного велотрека

На Киевщине планируется строительство современного велотрека

В Белой Церкви, на территории центра олимпийской подготовки, планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек по проекту немецкой компании Schuermann architekte, которая является мировым лидером в строительстве спортивной велоинфраструктуры, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины.

 Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и отель для размещения участников соревнований.

 Проект современного велотрека Федерация велоспорта Украины представила председателю Киевской ОГА  Александру Горгану, который заверил, что поддержит строительство важного спортивного объекта. Уже создана рабочая группа для разработки проекта программы.

 В Федерации отмечают, что в Европе каждый год строят десятки подобных треков, ведь важность спортивного воспитания молодых поколений сегодня как никогда актуальна, а для Украины это было бы хорошее начало развития спортивной инфраструктуры.

Председатель Киевской ОГА Александр Горган также поддержал инициативу Федерации велоспорта провести в области международную женскую велогонки с раздельным стартом VR 120 в Вышгородском районе и международную мужскую велогонку Race Horizon Park for Peace (гонка Мира) в классе элита на олимпийской трассе «Велотрек», построенной к олимпийским игр 1980 года с поселке Чабаны.

На Киевщине планируется строительство современного велотрека

На Киевщине планируется строительство современного велотрека


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Теги: Велоспорт

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