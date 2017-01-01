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Литовец Навардаускас победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»

Литовец Навардаускас победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»

В Аргентине проходит ежегодная щоссейная многодневная велогонка «Вуэльта Сан-Хуана».  В 2017 году UCI присвоил гонке категорию 2.1, которая позволяет участвовать в гонке команды Мирового Тура UCI.

Состоялся третий этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 11,9 км.

Победил литовский велогонщик Рамунас Навардаускас (Bahrain Merida), проехав дистанцию за 14 минут 3 секунды. Вторым стал голландец Бауке Моллема (Trek-Segafredo), проиграв победителю 3 секунды. Первую тройку замкнул австриец Маттиас Брандл (Trek-Segafredo) с отставанием ы 7 секунд.

Общий зачет многодневки возглавил Рамунас Навардаускас и опережает Бауке Моллема и Маттиаса Брандла.

Велошоссе. «Вуэльта Сан-Хуана». Аргентина. 26 января
Третий этап. Сан-Хуан. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 11,9 км
1. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) – 14.03
2. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +0.03
3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.07
4. Реми Каванья (Франция, Quick-Step Floors) – то же время
5. Вальтер Варгас (Колумбия, Medellin-Inder) – +0.17
6. Себастьян Трильини (Аргентина, Italomat-dogo) – +0.19

Общий зачет (после трех этапов)
1. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) – 36.22,27
2. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +0.03
3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.07
4. Реми Каванья (Франция, Quick-Step Floors)
5. Себастьян Трильини (Аргентина, Italomat-dogo) – +0.19
6. Оскар Севилья (Испания, Medellin-Inder)
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