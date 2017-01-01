Литовец Навардаускас победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»

В Аргентине проходит ежегодная щоссейная многодневная велогонка «Вуэльта Сан-Хуана». В 2017 году UCI присвоил гонке категорию 2.1, которая позволяет участвовать в гонке команды Мирового Тура UCI.



Состоялся третий этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 11,9 км.



Победил литовский велогонщик Рамунас Навардаускас (Bahrain Merida), проехав дистанцию за 14 минут 3 секунды. Вторым стал голландец Бауке Моллема (Trek-Segafredo), проиграв победителю 3 секунды. Первую тройку замкнул австриец Маттиас Брандл (Trek-Segafredo) с отставанием ы 7 секунд.



Общий зачет многодневки возглавил Рамунас Навардаускас и опережает Бауке Моллема и Маттиаса Брандла.



Велошоссе. «Вуэльта Сан-Хуана». Аргентина. 26 января

Третий этап. Сан-Хуан. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 11,9 км

1. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) – 14.03

2. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +0.03

3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.07

4. Реми Каванья (Франция, Quick-Step Floors) – то же время

5. Вальтер Варгас (Колумбия, Medellin-Inder) – +0.17

6. Себастьян Трильини (Аргентина, Italomat-dogo) – +0.19



Общий зачет (после трех этапов)

1. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) – 36.22,27

2. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +0.03

3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.07

4. Реми Каванья (Франция, Quick-Step Floors)

5. Себастьян Трильини (Аргентина, Italomat-dogo) – +0.19

6. Оскар Севилья (Испания, Medellin-Inder) В Аргентине проходит ежегодная щоссейная многодневная велогонка «Вуэльта Сан-Хуана». В 2017 году UCI присвоил гонке категорию 2.1, которая позволяет участвовать в гонке команды Мирового Тура UCI.Состоялся третий этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 11,9 км.Победил литовский велогонщик Рамунас Навардаускас (Bahrain Merida), проехав дистанцию за 14 минут 3 секунды. Вторым стал голландец Бауке Моллема (Trek-Segafredo), проиграв победителю 3 секунды. Первую тройку замкнул австриец Маттиас Брандл (Trek-Segafredo) с отставанием ы 7 секунд.Общий зачет многодневки возглавил Рамунас Навардаускас и опережает Бауке Моллема и Маттиаса Брандла.1. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) – 14.032. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +0.033. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.074. Реми Каванья (Франция, Quick-Step Floors) – то же время5. Вальтер Варгас (Колумбия, Medellin-Inder) – +0.176. Себастьян Трильини (Аргентина, Italomat-dogo) – +0.191. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) – 36.22,272. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +0.033. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.074. Реми Каванья (Франция, Quick-Step Floors)5. Себастьян Трильини (Аргентина, Italomat-dogo) – +0.196. Оскар Севилья (Испания, Medellin-Inder)