Австралиец Ричи Порт выиграл велогонку «Тур Даун Андер»

Велошоссе. Мировой тур. Тур Даун Андер. Австралия, 22 января

Сегодня, 22 января, в Австралии на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» состоялся заключительный, шестой этапАвстралийский велогонщик Кэлеб Эванс (Orica-Scott) одержал четвёртую победу в гонке, проехав дистанцию в 90 км по Аделаиде за 1 час 55 минут 28 секунд. Ранее австралиец первенствовал на первом, третьем и четвертом этапах. Вторым сегодня финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), треттим – словенец Марко Кумп (UAE Abu Dhabi).В общем зачете многодневку выиграл австралиец Ричи Порт (ВМС). Вторым в тотале стал колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott), проиграв победителю 48 секунд. На третье место поднялся австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 51 секунду.1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 1:55.282. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)3. Марко Кумп (Словения, UAE Abu Dhabi) – то же время4. Дэнни Ван Поппель (Голландия, Sky)5. Шон де Бье (Бельгия, Lotto Soudal)6. Лоренцо Манзан (Франция, FDJ)17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)48. Ричи Порт (Австралия, BMC)1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 19:55.492. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.483. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – + 0.514. Нэтан Хаас (Австралия, Dimension Data)5. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi) – +0.596. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – +1.02