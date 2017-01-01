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Австралиец Ричи Порт выиграл велогонку «Тур Даун Андер»

Австралиец Ричи Порт выиграл велогонку «Тур Даун Андер»

Сегодня, 22 января, в Австралии на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» состоялся заключительный, шестой этап

Австралийский велогонщик Кэлеб Эванс (Orica-Scott) одержал четвёртую победу в гонке, проехав дистанцию в 90 км по Аделаиде за 1 час 55 минут 28 секунд. Ранее австралиец первенствовал на первом, третьем и четвертом этапах. Вторым сегодня финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), треттим – словенец Марко Кумп (UAE Abu Dhabi).

В общем зачете многодневку выиграл австралиец Ричи Порт (ВМС). Вторым в тотале стал колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott), проиграв победителю 48 секунд. На третье место поднялся австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 51 секунду.

Велошоссе. Мировой тур. Тур Даун Андер. Австралия, 22 января
Шестой этап. Аделаида. 90 км
1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 1:55.28
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)
3. Марко Кумп (Словения, UAE Abu Dhabi) – то же время
4. Дэнни Ван Поппель (Голландия, Sky)
5. Шон де Бье (Бельгия, Lotto Soudal)
6. Лоренцо Манзан (Франция, FDJ)
17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
48. Ричи Порт (Австралия, BMC)

Итоговая классификация (после шести этапов)
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 19:55.49
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.48
3. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – + 0.51
4. Нэтан Хаас (Австралия, Dimension Data)
5. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi) – +0.59
6. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – +1.02
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