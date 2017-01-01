Австралиец Ричи Порт победил на пятом этапе велогонки «Тур Даун Андер»

Велошоссе. Мировой тур. Тур Даун Андер. Австралия, 21 января

В Австралии на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел пятый этап.Победил австралийский велогонщик Ричи Порт ВМС), проехав дистанцию в 151,5 км за 3 часа 40 минут 13 секунд и опередив на 20 секунд ближайших преследователей – своего соотечественника Натана Хааса (Dimension Data) и колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).Отметим, что для Ричи Порта это вторая победа на «Тур Даун Андер». Ранее он первенствовал на втором этапе.В общем зачете многодневки лидерство упрочил Ричи Порт. На второе место поднялся Эстебан Чавес с отставанием в 48 секунд, на третье - Натан Хаас - + 0.51.1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 3:40.132. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – отставание 0.203. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – то же отставание4. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi)5. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe)6. Натан Эрл (Австралия, UniSA-Australia) – +0.231. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 18:00.212. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.483. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – + 0.514. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.545. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi) – +0.596. Роан Деннис (Австралия, BMC) – +1.02