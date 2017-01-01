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Австралиец Ричи Порт победил на пятом этапе велогонки «Тур Даун Андер»

Австралиец Ричи Порт победил на пятом этапе велогонки «Тур Даун Андер

В Австралии на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел пятый этап.

Победил австралийский велогонщик Ричи Порт ВМС), проехав дистанцию в 151,5 км за 3 часа 40 минут 13 секунд и опередив на 20 секунд  ближайших преследователей – своего соотечественника Натана Хааса (Dimension Data) и колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).
Отметим, что для Ричи Порта это вторая победа на «Тур Даун Андер». Ранее он первенствовал на втором этапе.

В общем зачете многодневки лидерство упрочил Ричи Порт. На второе место поднялся Эстебан Чавес с отставанием в 48 секунд, на третье - Натан Хаас - + 0.51.

Велошоссе. Мировой тур. Тур Даун Андер. Австралия, 21 января
Пятый этап. Макларен Вейл – Виллунга Хилл. 151,5 км
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 3:40.13
2. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – отставание 0.20
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – то же отставание
4. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi)
5. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe)
6. Натан Эрл (Австралия, UniSA-Australia) – +0.23

Общий зачет (после пяти этапов)
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 18:00.21
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.48
3. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – + 0.51
4. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.54
5. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi) – +0.59
6. Роан Деннис (Австралия, BMC) – +1.02
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