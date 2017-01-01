Австралиец Эван одержал третью победу, выиграв 4-й этап на велогонке «Тур Даун Андер» (+Видео)

В Австралии на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел четвертый этап.



Третью победу и вторую подряд одержал австралийский велогонщик Кэлеб Эван из команды Orica-Scott. Дистанцию в 149,5 км он проехал за 3 чаcа 45 минут 19 секунд. Ранее Эван первенствовал на первом и третьем этапах.

Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – голландец Данни ван Поппель (Sky).



После четырех этапов лидером общего зачета остается победитель второго этапа австралиец Ричи Порт (ВМС), опережая на 20 секунд испанца Горку Исагирре (Movistar), на 22 секунды – колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).

Велошоссе. Мировой тур. Тур Даун Андер. Австралия, 20 января

Четвертый этап. Норвуд – Кэмпбелл Таун. 149,5 км

1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 3:45.19

2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время

3. Данни ван Поппель (Голландия, Sky)

4. Бен Свифт (Великобритания, UAE Abu Dhabi)

5. Нейтан Хаас (Австралия, Dimension Data)

6. Батист Планкарт (Бельгия, Katusha-Alpecin)

…

29. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)

30. Ричи Порт (Австралия, BMC)

49. Горка Исагирре (Испания, Movistar)



Общий зачет (После четырех этапов)

1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 14:20.18

2. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.20

3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.22

4. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.24

5. Нэтан Хаас (Австралия, Dimension Data) – + 0.27

6. Роан Деннис (Австралия, BMC) – +0.29 В Австралии на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел четвертый этап.Третью победу и вторую подряд одержал австралийский велогонщик Кэлеб Эван из команды Orica-Scott. Дистанцию в 149,5 км он проехал за 3 чаcа 45 минут 19 секунд. Ранее Эван первенствовал на первом и третьем этапах.Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – голландец Данни ван Поппель (Sky).1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 3:45.192. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время3. Данни ван Поппель (Голландия, Sky)4. Бен Свифт (Великобритания, UAE Abu Dhabi)5. Нейтан Хаас (Австралия, Dimension Data)6. Батист Планкарт (Бельгия, Katusha-Alpecin)29. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)30. Ричи Порт (Австралия, BMC)49. Горка Исагирре (Испания, Movistar)1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 14:20.182. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.203. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.224. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.245. Нэтан Хаас (Австралия, Dimension Data) – + 0.27