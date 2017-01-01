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Австралиец Эван одержал третью победу, выиграв 4-й этап на велогонке «Тур Даун Андер» (+Видео)

Австралиец Эван одержал третью победу, выиграв 4-й этап на велогонке «Тур Даун Андер»

В Австралии на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел четвертый этап.

Третью победу и вторую подряд одержал австралийский велогонщик Кэлеб Эван из команды Orica-Scott. Дистанцию в 149,5 км он проехал за 3 чаcа 45 минут 19 секунд. Ранее Эван первенствовал на первом и третьем этапах.
Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – голландец Данни ван Поппель (Sky).

После четырех этапов лидером общего зачета остается победитель второго этапа австралиец Ричи Порт (ВМС), опережая на 20 секунд испанца Горку Исагирре (Movistar), на 22 секунды – колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).
 

Велошоссе. Мировой тур. Тур Даун Андер. Австралия, 20 января
Четвертый этап. Норвуд – Кэмпбелл Таун. 149,5 км
1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 3:45.19
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время
3. Данни ван Поппель (Голландия, Sky)
4. Бен Свифт (Великобритания, UAE Abu Dhabi)
5. Нейтан Хаас (Австралия, Dimension Data)
6. Батист Планкарт (Бельгия, Katusha-Alpecin)

29. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
30. Ричи Порт (Австралия, BMC)
49. Горка Исагирре (Испания, Movistar)

Общий зачет (После четырех этапов)
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 14:20.18
2. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.20
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.22
4. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.24
5. Нэтан Хаас (Австралия, Dimension Data) – + 0.27
6. Роан Деннис (Австралия, BMC) – +0.29
 
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