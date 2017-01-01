Австралиец Эван победил на третьем этапе велогонки «Тур Даун Андер»

Велошоссе. Мировой тур. Tour Down Under. Австралия, 19 января

В Австралии на первой в сезоне многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел третий этап.Победил австралийский велогонщик Кэлеб Эван (Orica-Scott), преодолев дистанцию в 144 км за 3 часа 24 минуты 45 секунд. Вторым финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida), оба со временем победителя. Отметим, что Эван первенствовал и на первом этапе велогонки.В общем зачете многодневки лидерство сохранил австралиец Ричи Порт (BMC) и по-прежнему опережает на на 20 секунд испанца Горку Исагирре ( Movistar), на 22 – колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 3:24.452. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время3. Никколо Бонифацио (Италия, Bahrain-Merida)4. Дэнни Ван Поппель (Голландия, Sky)5. Эдвард Теунс (Бельгия, Trek-Segafredo)6. Никиас Арндт (Германия, Sunweb)...19. Ричи Порт (Австралия, BMC)28. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)29. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNL-Jumbo)Общий зачет (после трех этапов)1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 10.34,592. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – +0.203. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – +0.224. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.245. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – +0.276. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – +0.29