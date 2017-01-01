На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Австралиец Эван победил на третьем этапе велогонки «Тур Даун Андер»

Австралиец Эван победил на третьем этапе велогонки «Тур Даун Андер»

В Австралии на первой в сезоне многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел третий этап.

Победил австралийский велогонщик Кэлеб Эван (Orica-Scott), преодолев дистанцию в 144 км за 3 часа 24 минуты 45 секунд. Вторым финишировал словак  Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida), оба со временем победителя. Отметим, что Эван первенствовал и на первом этапе велогонки.

В общем зачете многодневки лидерство сохранил австралиец Ричи Порт (BMC) и по-прежнему опережает на на 20 секунд  испанца Горку Исагирре ( Movistar), на 22 – колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).
 
Велошоссе. Мировой тур. Tour Down Under. Австралия, 19 января
Третий этап. Гленелг – Виктор-Харбор. 144 км
1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 3:24.45
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время
3. Никколо Бонифацио (Италия, Bahrain-Merida)
4. Дэнни Ван Поппель (Голландия, Sky)
5. Эдвард Теунс (Бельгия, Trek-Segafredo)
6. Никиас Арндт (Германия, Sunweb)
...
19. Ричи Порт (Австралия, BMC)
28. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
29. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNL-Jumbo)

Общий зачет (после трех этапов)
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 10.34,59
2. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – +0.20
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – +0.22
4. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.24
5. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – +0.27
6. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – +0.29
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Австралиец Эванс выиграл первый этап велогонки «Тур Даун Андер»
Австралиец Ричи Порт выиграл второй этап велогонки «Тур Даун Андер»
Саймон Джерранс – победитель веломногодневки «Тур Даун Андер»
Британец Камминс победил на третьем этапе велогонки «Тур страны басков»
Словак Саган победил на втором этапе велогонки «Тур Швейцарии»
Словак Саган победил на третьем этапе Eneco Tour; Гривко – 37-й
Австралиец Саймон Джерранс выиграл третий этап веломногодневки «Тур Даун Андер»
Итальянец Чимолаи победил на шестом этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Австралиец Эван победил на третьем этапе велогонки «Тур Даун Андер»
Австралиец Ричи Порт выиграл второй этап велогонки «Тур Даун Андер»
Велосипедистка Любовь Басова получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
Австралиец Эванс выиграл первый этап велогонки «Тур Даун Андер»
Француз в возрасте 105 лет преодолел на велосипеде 22 км за час

Последние новости спорта

16:33 Истомин: Обыграть Новака в пяти сетах - это нечто нереальное 24 | Теннис

16:21 Джокович: Истомин просто был лучше и заслужил победу 36 | Теннис

16:05 Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой 37 | Теннис

15:53 Пакьяо не знает Хорна, с которым будет драться в апреле 41 | Бокс

15:46 Флойд Мейвезер: Последний раз 25 млн долларов за бой я получал лет 10 назад 57 | Бокс

15:40 Австралиец Эван победил на третьем этапе велогонки «Тур Даун Андер» 46 | Велоспорт

11:34 НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты 142 | Хоккей

11:01 НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты 137 | Баскетбол

10:25 Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке 180 | Теннис / Главные новости спорта

09:58 Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг 266 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке
Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг
Australian Open. Долгополов проиграл Монфису во втором круге
Australian Open. Свитолина вышла в третий круг
Australian Open. Долгополов стартовал с победы на Чоричем









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (219)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги