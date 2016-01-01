Австралиец Ричи Порт выиграл второй этап велогонки «Тур Даун Андер»

В Австралии на первой в сезоне многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел второй этап.



Победил австралийский велогонщик Ричи Порт (ВМС), опередив на 16 секунд ближайших преследователеей - испанца Горку Исагирре (Movistar) и колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).



Ричи Порт стал лидером гонки в общем зачете. На второй позиции Горка Исагирре ( Movistar) с отставанием в 20 секунд, на третьем - Эстебан Чавес (Orica-Scott) - + 0.22.



Велошоссе. Мировой тур. Tour Down Under. Австралия, 18 января

Второй этап. Стирлинг – Паракомбе. 148,5 км

1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 3:46.06

2. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.16

3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – то же отставание

4. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – +0.19

5. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data)

6. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi)



Общий зачет (после двух этапов)

1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 7:10.14

2. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.20

3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.22

4. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.24

5. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – +0.27

6. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi) – +0.29 В Австралии на первой в сезоне многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Даун Андер» прошел второй этап.Победил австралийский велогонщик Ричи Порт (ВМС), опередив на 16 секунд ближайших преследователеей - испанца Горку Исагирре (Movistar) и колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott).Ричи Порт стал лидером гонки в общем зачете. На второй позиции Горка Исагирре ( Movistar) с отставанием в 20 секунд, на третьем - Эстебан Чавес (Orica-Scott) - + 0.22.1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 3:46.062. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.163. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – то же отставание4. Рохан Деннис (Австралия, BMC) – +0.195. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data)6. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi)1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 7:10.142. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – + 0.203. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.224. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) – +0.245. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – +0.276. Диего Улисси (Италия, UAE Abu Dhabi) – +0.29