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Велосипедистка Любовь Басова получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Велосипедистка Любовь Басова получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Двенадцатый год подряд Национальный олимпийский комитет Украины продолжает традицию по определению и награждению лучшего спортсмена и тренера месяца.

В ноябре-2016 во второй раз в своей карьере это высокое звание получила велосипедистка Любовь Басова.

Напомним, впервые еще под девичьей фамилией Коршун она была признана лучшей спортсменкой месяца по итогам января в 2011 году.

Сегодня в Олимпийском доме лауреат спортивного месяца вместе с личным наставником Сергеем Базиним, который признан лучшим тренером ноября, из рук президента НОК Украины Сергея Бубки получили свои заслуженные награды - денежные премии, дипломы и памятные статуэтки.

«Любовь - опытная и талантливая спортсменка. В октябре наша героиня второй раз в своей карьере завоевала звание чемпионки Европы. В ноябре она выиграла три медали на этапах Кубка мира по велотреку: два «серебра» (кейрин, индивидуальный спринт) в Глазго и «золото» (кейрин) в Апелдорне.

На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро Любовь заняла высокое 5 место. Все эти успехи свидетельство высокого профессионализма, преданности любимому делу и кропотливой работы », - сказал во время награждения Сергей Бубка.

Он поздравил с признанием и лучшего тренера месяца Сергея Базина, поблагодарив его за весомый вклад в развитие велоспорта в нашей стране.

«Сергей Николаевич - настоящий профессионал своего дела. Главный показатель его эффективной работы - медали наших велосипедистив на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Кроме успехов Любови, мы прекрасно помним достижения других ваших воспитанниц: олимпийское «серебро» Сиднея-2000 по велотреку Ирины Янович, «бронзу» Пекина-2008 по велотреку Леси Калитовской, «серебро» чемпионата мира и Европейских игр на шоссе Анны Соловей», - добавил главный олимпиец страны.

Любовь Басова выразила искренние слова благодарности за поддержку, отметив, что полна большого желания продолжать демонстрировать успехи и уверенно шагать за олимпийским« золотом» в Токио-2020.
По материалам: НОК Украины
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