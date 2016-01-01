Австралиец Эванс выиграл первый этап велогонки «Тур Даун Андер»

В Австралии стартовала первая в сезоне многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Даун Андер».



Первый этап протяженностью 118 км выиграл австралийский велогонщик Кэлеб Эванс (Orica-Scott), опередив в спринтерском финише голландца Данни ван Поппеля (Sky) и ирландца Сэма Беннетта (BORA).



Велошоссе. Мировой тур. Тур Даун Андер. Австралия, 17 января

Первый этап. Анли – Линдок. 118 км

1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 3:24.18

2. Дэнни Ван Поппель (Голландия, Sky) - то же время

3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe)

4. Марко Кумп (Словения, UAE Abu Dhabi)

5. Никколо Бонифацио (Италия, Bahrain-Merida)

6. Никиас Арндт (Германия, Sunweb)

…

18. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)

38. Ричи Порт (Австралия, BMC)

44. Саймон Герранс (Австралия, Orica-Scott)

50. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)



В Австралии стартовала первая в сезоне многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Даун Андер».Первый этап протяженностью 118 км выиграл австралийский велогонщик Кэлеб Эванс (Orica-Scott), опередив в спринтерском финише голландца Данни ван Поппеля (Sky) и ирландца Сэма Беннетта (BORA).1. Кэлеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 3:24.182. Дэнни Ван Поппель (Голландия, Sky) - то же время3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe)4. Марко Кумп (Словения, UAE Abu Dhabi)5. Никколо Бонифацио (Италия, Bahrain-Merida)6. Никиас Арндт (Германия, Sunweb)18. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)38. Ричи Порт (Австралия, BMC)44. Саймон Герранс (Австралия, Orica-Scott)50. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)