Француз в возрасте 105 лет преодолел на велосипеде 22 км за час

Француз Робер Маршан вошел в историю велосипедного спорта, преодолев за час 22,528 километра в возрасте 105 лет, сообщает агентство Рейтер.
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