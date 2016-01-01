Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион 36-летний британский велогонщик Брэдли Уиггинс официально объявил об уходе из профессионального велоспорта.Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом.В 2012 году Уиггинс выиграл многодневку «Тур де Франс», став первым в истории британским победителем престижной гонки.Британец является семикратным чемпионом мира на треке и чемпионом мира-2014 на шоссе.«Я был достаточно удачлив, чтобы жить и выполнить мою детскую мечту зарабатывать на жизнь спортом, в который я влюбился в 12 лет, - написал Уиггинс на странице своей команды в Facebook. - Я познакомился со своими кумирами и гонялся вместе с лучшими спортсменами в течение 20 лет. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым я всегда буду благодарен за их поддержку».