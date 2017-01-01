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Анна Музычук отказалась от защиты титула из-за дресс-кода

Анна Музычук отказалась от защиты титула из-за дресс-кодаУкраинская шахматистка Анна Музычук приняла решение отказаться от поездки на чемпионат мира по рапиду и блицу, который состоится в Саудовской Аравии. Причиной отказа стали особые требования к дресс-коду для женщин в этой стране.

«Международная шахматная федерация объявила, что мировой чемпионат по рапиду и блицу состоится в конце года в Саудовской Аравии.

Сначала Иран, теперь – Саудовская Аравия… Интересно, где будет организован следующий женский чемпионат мира по шахматам. Несмотря на рекордный призовой фонд, я не собираюсь играть в Рияде, что означает для меня потерю двух титулов.

Рисковать жизнью и носить все время абайю? Все имеет свои пределы, и головных платков в Иране было больше чем достаточно», — написала Анна Музычук на своей странице в Facebook.

Напомним, в марте текущего года чемпионат мира по классическим шахматам проходил в Тегеране (Иран), где по местным обычаям шахматисткам пришлось играть с покрытой головой. Анна Музычук в финальном поединке уступила китаянке Тань Чжунъи на тай-брейке.

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