Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы

В Греции завершился командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская и женская сборные Украины завоевали бронзовые медали.



В составе мужской сборной выступали Юрий Криворучко, Руслан Пономарев, Юрий Кузубов, Мартын Кравцив и Павел Эльянов.

Украинцы победили команды Австрии (3,5:0,5), Португалии (3,5:0,5), Италии (3,5:0,5), Франции (2,5:1,5), Румынии (2,5:1,5) и Венгрии (2,5:1,5), проиграли Нидерландам (1,5:2,5) и Турции (1,5:2,5), а в заключительном, 9-м туре сыграли вничью со сборной Азербайджана (2:2). В итоге украинцы набрали 13 командных очков и заняли третье место.



Азербайджан и Россия набрали по 14 командных очков, однако дополнительные показатели оказались лучше у азербайджанских шахматистов, которые и стали чемпионами Европы.

В составе женской команды выступали Анна Музычук, Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Юлия Осмак и Анна Ушенина. Украинки набрали 13 очков, одержав победы над командами Сербии (2,5:1,5), Армении (3:1), Венгрии (3:1), Франции (3:1), Испании (2,5:1,5) и Турции (4:0), потерпев поражения от России (1,5:2,5) и Грузии (1,5:2,5) и сыграв вничью с Польшей (2:2).



Золото завоевали россиянки (17 очков), серебро в активе грузинок (14).







